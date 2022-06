Ukrajnai háború

Biden megerősítette Zelenszkijnek az Egyesült Államok további egymilliárd dolláros segítségnyújtását

Joe Biden amerikai elnök szerdán telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, és megerősítette, hogy országa egymilliárd dollár értékű katonai segítséget nyújt Kijevnek - számolt be a Jevropejszka Pravda hírportál a washingtoni Fehér Házra hivatkozva



"Tájékoztattam Zelenszkij elnököt, hogy az Egyesült Államok további egymilliárd dollár katonai segítséget nyújt Ukrajnának, beleértve további tüzérségi és partvédelmi fegyvereket, valamint tüzérségi lőszert és fejlett rakétarendszereket, amelyekre az ukránoknak szükségük van a donbászi védelmi műveletek támogatásához" - idézte Bident a Fehér Ház közleménye, amely azonban részletesen nem tért ki arra, milyen típusú fegyvereket készül szállítani az Egyesült Államok Ukrajnának.



Biden a közlemény szerint tájékoztatta ukrán partnerét arról is, hogy az Egyesült Államok további 225 millió dollár humanitárius segítséget nyújt az Ukrajnában élő emberek megsegítésére, egyebek mellett biztonságos ivóvíz, alapvető egészségügyi ellátás, élelmiszersegélyek, lakhatás, pénzügyi segélyek és egyéb, a családoknak nyújtandó támogatások finanszírozására. "Az ukrán nép bátorsága, szívóssága és elszántsága továbbra is inspirálja a világot. Az Egyesült Államok pedig szövetségeseivel és partnereivel együtt nem fog megingani a szabadságáért küzdő ukrán nép iránti elkötelezettségében" - összegezte az amerikai elnök.



Közben Jevhenyij Jenyin belügyminiszter-helyettes a hivatalos honlapján arról számolt be, hogy az ukrán rendfenntartók megakadályoztak egy terrortámadást az ország vezetése ellen. "Operatív forrásaink értesüléseinek köszönhetően sikerült megakadályoznunk az állam vezetése elleni terrorcselekményt" - írta, hozzátéve, hogy a "győzelem után erről majd többet is elárulhat".



A tisztségviselő kijelentette, hogy a civil lakosság aktívan és jelentősen hozzájárul a rendfenntartó szervek szabotázsellenes tevékenységéhez. Elsősorban - mint mondta - az ideiglenes korlátozásokhoz, a kijárási tilalomhoz és a rendfenntartók gyanús személyekről történő tájékoztatásához való "megfelelő hozzáállásról" van szó.



Tájékoztatott arról is, hogy a rendfenntartó szervek több, mint 123 szabotázsellenes csoportot hoztak létre, amelyek munkájában legalább másfélezer ember vesz részt. Kiemelte, hogy a háború február 24-i kezdete óta eddig több, mint nyolcszáz szabotázs- és felderítő tevékenységgel gyanúsított embert vettek őrizetbe és adtak át az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU).

Olekszandr Szenkevics, a dél-ukrajnai Mikolajiv város polgármestere a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról adott hírt, hogy az orosz erők a nap folyamán ismét tüzet nyitottak a megyeszékhely lakónegyedeire, Valentin Reznyicsenko, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye kormányzója pedig azt közölte, hogy az orosz csapatok Uragan típusú rakéta-sorozatvetőkkel lőtték a régióban Zelenodolszk és Aposztolove települések lakott részeit. Az előbbi településnél - állítása szerint - betiltott, kazettás lövedékeket vetettek be, utóbbinál egy erdősávba találtak bele, ahol emiatt tűz ütött ki.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál arról számolt be, hogy Szerhij Akszjonov, az Oroszország által 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím vezetője egy orosz tévéműsorban elmondta, hogy az oroszok a félszigeten lévő Szevasztopol városán keresztül exportálják az Ukrajna frissen megszállt területeiről eltulajdonított gabonát.