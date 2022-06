Diplomácia

Konkrét lépések hiányában Törökország kitart álláspontja mellett a svéd és finn NATO-csatlakozás ügyében

Törökország kitart álláspontja mellett és továbbra is ellenzi Svédország és Finnország NATO-csatlakozását mindaddig, amíg a két skandináv állam konkrét lépéseket nem tesz a terrorizmus ellen - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke pártjának csütörtöki parlamenti pártértekezletén, amelyről a Daily Sabah török kormánypárti napilap számolt be.



A parlamenti többséggel rendelkező Igazság és Fejlődés Párt (AKP) csütörtöki parlamenti ülésén Erdogan leszögezte, hogy Ankara nem támogatja Svédország NATO-csatlakozását, amíg "a terrorszervezetek szabadon mozognak az észak-európai országban".



"Senki sem várhat engedményeket a részünkről ebben az ügyben: hadd húzzam alá, hogy Törökországnak nincs ideje elvárásokkal és ambivalens megjegyzésekkel foglalkozni" - mondta a török elnök.



Mevlüt Cavusoglu, Törökország külügyminisztere az ülésen elhangzott beszédében hangsúlyozta, hogy Törökország hivatalos levélben közölte igényeit Svédországgal és Finnországgal, a levélre azonban még nem érkezett válasz. Hozzátette: Ankara nagyra értékeli, hogy Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára komolyan vette Törökország biztonsági aggodalmait és lépéseket tett az ügy érdekében.



A NATO-főtitkár szerda délután Twitter-oldalán számolt be róla, hogy "építő jellegű" volt aznapi értekezése Erdogannal. Mint írta, a török elnökkel Ankara "a terrorizmus ellen szóló, legitim biztonsági aggályairól" volt szó. Stoltenberg szerint "haladást ért el Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának előkészítése".