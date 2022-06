Ukrajnai háború

Stoltenberg: a szövetségesek továbbra is biztosítják Ukrajnának a győzelemhez szükséges katonai felszerelést

A NATO-szövetségesek továbbra is biztosítják Ukrajnának a győzelemhez szükséges katonai felszerelést, a többi között nehézfegyvereket és nagy hatótávolságú rendszereket is - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerdán, a szövetség védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása előtti sajtótájékoztatón.



A főtitkár elmondta: Oroszország Ukrajna elleni háborúja évtizedek óta a legnagyobb fenyegetést jelenti az euroatlanti biztonságra, nem csak nagymértékű pusztítást végez, de az invázió globális következményekkel is jár, "amint azt a Moszkva által szándékosan előidézett élelmiszer- és energiaválság is bizonyítja".



Stoltenberg reményét fejezte ki továbbá, hogy a június végén Madridban megrendezendő NATO-csúcson a szövetségesek átfogó segélycsomagról állapodnak meg Ukrajna számára, és "hosszabb távú segítségnyújtást biztosítanak Kijevnek a szovjet korszakból származó felszerelésekről a modern NATO-fegyverzetre történő átálláshoz."



"A szövetségesek rendíthetetlenül kiállnak európai partnereink szuverenitása, területi integritása, továbbá az egyes nemzetek azon joga mellett, hogy külső beavatkozástól mentesen választhassák meg jövőjüket" - hangsúlyozta a norvég politikus.



Stoltenberg szerint Finnország és Svédország döntése a NATO-tagság kérelmezése mellett "történelmi jelentőségű". "Aktívan dolgozunk a csatlakozási folyamat következő lépésein, de figyelembe vesszük valamennyi szövetségesünk biztonsági aggályait is" - tette hozzá.



Elmondta továbbá, hogy a szövetségeseknek döntéseket kell hozniuk a NATO hosszabb távú helyzetéről, annak érdekében, "hogy a szövetséges terület minden centiméterét meg tudják védeni." Ahogy fogalmazott, ehhez meg kell erősíteni a keleti harccsoportokat több légi, tengeri és kibervédelemmel, előrehelyezett felszereléssel és fegyverkészletekkel. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az erősebb védelem több közös befektetést igényel.



Bejelentette továbbá, hogy a madridi csúcsra meghívta Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt, aki ha személyesen nem tud részt venni a találkozón, akkor videoösszeköttetésen keresztül csatlakozik az eseményhez.