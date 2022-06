Jog

A pornófilmek szereplőinek jogait védő törvényt fogadtak el Japánban

A japán parlament szerdán jóváhagyta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a pornófilmek szereplői számára, hogy a film forgalomba hozatala előtt, illetve a megjelenést követő egy évben bármikor felmondják a szerződésüket és visszavonassák a teljes filmet.



Bár a jogvédő és támogatói csoportok nyomására beterjesztett határozat nem tesz különbséget a színészek neme és életkora között, a javaslatot nem sokkal az után terjesztették be, hogy a kormány leszállította a nagykorúságot 20-ról 18 évre, ami miatt a 18 és 19 évesek már nem léphetnek ki utólag szerződésekből, ha meggondolják magukat, így a törvény a legfiatalabb színészeket védi leginkább.



A kormánypárti és ellenzéki képviselők által közösen beterjesztett javaslat előírja, hogy az akár indok nélküli felmondás esetén a forgalmazó minden anyagot köteles visszaszerezni és megsemmisíteni, és kártalanításra sem jogosult.



A jogszabály emellett egy hónap várakozási időt ír elő a szerződés aláírása és a forgatás kezdete előtt, illetve további négyet a forgatás vége és a film bemutatása előtt, hogy a szereplők átgondolhassák döntésüket.



A producereknek emellett írásban is rögzíteniük kell a film tartalmát, emlékeztetve a színészeket arra, hogy a képsorokon felismerhetőek lesznek.



Mindennemű kényszerítés akár három évig terjedő börtönbüntetést, továbbá magánszemélyek esetén akár hárommillió, vállalkozásoknál 100 millió jen pénzbüntetést vonhat maga után.



Egyes jogvédő szervezetek így is bírálják a törvényt, amely szerintük "a pénzért nyújtott szexuális szolgáltatásokat legalizálja", de a képviselők hangsúlyozták, hogy a határozat" semmilyen formában nem törvényesít illegális cselekedeteteket".