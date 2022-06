Ukrajnai háború

Stoltenberg: a NATO-nak még nagyobb készenlétre van szüksége

Szövetségünk tagjai egyetértenek abban, hogy még nagyobb készenlétre, és fegyveres képességeink megerősítésére van szükség a keleti határokon - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kedd esti hágai sajtónyilatkozatában.



Stoltenberg informális egyeztetést tartott a holland fővárosban Dánia, Lengyelország, Lettország, Románia, Portugália, Hollandia és Belgium vezetőivel a hónap végén Madridban tartandó szélesebb körű NATO-csúcstalálkozó előtt. A főtitkár hangsúlyozta: a szövetségeseknek továbbra is, mind rövid és hosszú távon erőteljesen támogatniuk kell Ukrajnát.



Leszögezte, hogy többet kell befektetni a védelembe, a NATO közös finanszírozásba, hozzátéve, hogy a csúcstalálkozón új stratégiai koncepciót is elfogadnak a szövetséges országok vezetői. Mint mondta, ez a dokumentum "értékelést ad a megváltozott biztonsági környezetről, és megerősíti a szövetség alapvető értékeiket illetve feladataikat. "Ez lesz a NATO jövőjének tervezete" - tette hozzá.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a nagy hatótávolságú fegyverek biztosításával kapcsolatos keddi felhívására reagálva Stoltenberg úgy vélekedett, hogy Kijevet több nehézfegyverzettel kellene ellátni.



A főtitkár elmondta továbbá, hogy a hágai találkozón a résztvevők megvitatták Finnország és Svédország történelmi jelentőségű NATO-csatlakozási kérelmét. Véleménye szerint a csatlakozás biztonságosabbá fogja tenni a két észak-európai országot, és tagságukkal a NATO is erősebbé válik.