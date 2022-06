Ukrajnai háború

Az orosz erők rakétacsapást mértek Csernyihiv megyére

Három rakétát lőttek ki az orosz erők hétfőn az észak-ukrajnai Csernyihiv megyére - közölte a régió kormányzója.



A támadást Priluki településre mérték, áldozatokról eddig nem érkezett jelentés. Később a megye kormányzói hivatalában közölték, hogy a támadás miatt több közeli faluból evakuálják a lakosokat, mert fennáll a csapások következtében keletkezett tüzek továbbterjedésének veszélye.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál helyi kormányzók beszámolóiból készített összefoglalójában arról számolt be, hogy délelőtt az orosz hadsereg az északkelet-ukrajnai Szumi megyét ágyúzta, a déli országrészben lévő Mikolajiv városban robbanások hallatszottak, a Donyec-medencében pedig folytatódnak a harcok. Szumi megyére legalább 36 tüzérségi lövedéket lőttek ki hétfő délig Oroszország felől. Az első információk szerint személyi sérülés nem történt és a polgári infrastruktúrában sem keletkeztek károk.



Luhanszk megyében Liszicsanszk várost érte heves orosz tüzérségi támadás, hárman meghaltak, köztük egy hatéves kisfiú. Az ukrán katonák sikeresen visszaverték az orosz erők ostromát Viktorivka és Vribuvka településeknél, Zolote irányában viszont az orosz csapatok indítottak újabb rohamot, amelynek következtében három civil életét vesztette, egy megsebesült.



Donyeck megyében aktív harci cselekmények folynak Avgyijivka, Marjinka, Krasznohorivka, Szvjatohirszka és Liman közelében. A megyében továbbra sincs gázszolgáltatás, egyes részeiben áram és ivóvíz sincs. Folytatódik a lakosság evakuálása.



Az ukrán belügyminisztérium sajtószolgálata a Telegram üzenetküldő portálon azt írta, hogy az elmúlt napon az orosz erők Donyeck megye településeinek lakónegyedeit a szovjet korszakból származó Kh-22 Burja típusú robotrepülőgépekkel támadták. A nap folyamán 11 települést támadtak meg az orosz erők, ennek következtében 43 polgári létesítmény pusztult el, ezek túlnyomó többsége lakóépület volt. A rendőrség dokumentálta az Oroszországi Föderáció háborús bűneit - közölte a sajtószolgálat.



Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donyeck megyei Mariupol "szakadár megszállás" alóli, 2014-es "felszabadításának" évfordulója alkalmából Facebook-oldalán fotókat tett közzé az ismét elfoglalt kikötőváros mostani állapotáról. "Mariupol oroszbarát terroristák alóli felszabadításának nyolcadik évfordulóján ismét harcolunk érte és egész Ukrajnáért. Ahogyan akkor, 2014-ben, úgy most is újra szabad lesz. Az ukrán zászló ugyanúgy vissza fog térni, mint minden városban és faluban, ahová a betolakodók érkeztek. Ez a mi országunk és a mi népünk!" - hangoztatta Zelenszkij. Az általa közzétett fényképeken a mariupoli drámaszínház romjai a légibombázás után, megsemmisült utcák, lakóházak és a lerombolt városközpont láthatók.

Mariupolt 2014. június 13-án kezdték az ukrán erők megtisztítani a szakadároktól, akik rövid ideig foglalták el a várost. Azóta minden évben ezen a napon ünneplik a város lakói Mariupol felszabadulását - fogalmazott az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Zelenszkij videókapcsolaton keresztül felszólalt az Amerikai Zsidó Bizottság globális fórumán, amelyen kérte a résztvevőket: segítsék Ukrajnát fegyver-szállításokkal, illetve Oroszország elleni szankciókkal, hogy legyőzhesse az "orosz gyűlöletet az ukránok és általában az emberiség iránt". Beszédében megemlítette, hogy június 12-én a háború alatt elhunyt gyermekek listája 287 főre nőtt. Szavai szerint ezeknek a gyerekeknek a halálát az elfoglalt Mariupolban erősítették meg, köztük van két csecsemő is, aki "az idén született és szüleivel együtt halt meg egy ház romjai alatt, amelyre orosz repülőgép dobott le bombát".