Majomhimlő

Az Egyesült Államok további 500 ezer adag védőoltást rendelt idei szállítással

Az Egyesült Államok további 500 ezer, majomhimlő elleni védőoltást rendelt idei szállítással - jelentette pénteken kormányzati forrásokra hivatkozva a Politico című amerikai lap.



A mostani megrendelés jóval nagyobb a korábbi amerikai vásárlásoknál, beleértve azt a 36 ezer adag védőoltást is, amelyet ezen a héten szállítanak az Egyesült Államokba.



Az újabb megrendeléssel az Egyesült Államok által megvásárolt vakcinák száma 1,4 millió adagról 1,9 millióra nőtt, jóllehet, ezek jelentős része továbbra is a vakcinagyártó dán biotechnológiai vállalat, a Bavarian Nordic birtokában marad mindaddig, amíg az amerikai szövetségi kormány nem kéri leszállításukat.



Azon ömlesztett anyagok, amelyekből a vakcinát előállítják, s amelyek jelenleg az Egyesült Államok tulajdonában vannak, a közlemény szerint 2023 és 2025 között 13 millió fagyasztott dózis előállítására lesznek alkalmasak.



A Politico egészségügyi szakembereket idézett, akik megjegyezték, hogy a majomhimlő ellen nem szükséges tömeges védőoltás, a vakcinát csupán azoknak fontos beadni, akik veszélyeztetettek. Az egyre szaporodó esetek miatt azonban a vakcina iránti igény is megugrott: Amerika után az Európai Unió is várhatóan lezárja a tárgyalásokat a vakcinák szállításáról.



Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok (CDC) az Egyesült Államok 16 tagállamában összesen 45 majomhimlő-esetet regisztrált, de szakértők szerint félő, hogy a fertőzés tovább terjedhet, csakúgy, mint ahogy az Európában is tapasztalható. Európában az azonosított fertőzöttek száma száz felett jár. Azon országok kivételével, ahol egyébként honos a vírus, a globális fertőzöttség meghaladja az 1300 azonosított esetet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felszólította az országokat, hogy tegyék közzé a rendelkezésükre álló vakcinák számát és, amennyiben szükség van rá, vegyék fontolóra azok megosztását más országokkal. Az Egyesült Államok azonban még tette közzé a döntését.