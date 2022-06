Háború

Oroszország hamis zászlós ukrajnai vegyi támadásra figyelmeztet

Az ukrán biztonsági szolgálat (SBU) "újabb provokációt tervez veszélyes vegyi anyagok felhasználásával" Kijev Moszkva elleni lejárató kampányának részeként - állította szerdán az orosz védelmi minisztérium a szomszédos országban zajló katonai offenzíva közepette. (A címben szereplő hamis zászló alatti művelet (false-flag operation) azt jelenti, hogy valaki úgy hajt végre valamit, hogy közben bizonyítékokat gyárt és terít azért, hogy a felelősséget másra kenje.)



Egy tájékoztatón az oroszországi Nemzeti Védelmi Ellenőrző Központ vezetője, Mihail Mizsincev vezérezredes elmondta, hogy az állítólag tervezett incidensre az északkelet-ukrajnai Szumi városában kerül sor. Azt állította, hogy az ukrán területvédelmi egységeket már ellátták vegyvédelmi védőruhákkal, és most egy vegyi támadás forgatókönyvének keretében gyakorlaton vesznek részt.



"A kijevi forgatókönyvírók terve szerint" - állította Mizsincev - "az ukrán fegyveres erők egységei tüzérségi csapásokat fognak mérni Oroszország határ menti régióira a Szumi régió településeiről. Az állítólag az orosz fegyveres erők által végrehajtott, megrendezett megtorló támadás után az ukrán különleges szolgálatok azt tervezik, hogy a provokációs területen erős mérgező anyagokat permeteznek".



Miután a megrendezett incidenst a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet szakértői rögzítik, azt "arra fogják felhasználni, hogy később az orosz fegyveres erőket vegyifegyverek polgári lakosság elleni bevetésével vádolják" - mondta a Nemzeti Védelmi Ellenőrző Központ vezetője az orosz hadsereg által szerzett "rendelkezésre álló megbízható információkra" hivatkozva.



Kijev egyelőre nem kommentálta a vádakat.



Mizsincev hangsúlyozta, hogy az orosz erők nem használnak vegyi fegyvereket, és hogy az ország készleteit a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően megsemmisítették.



Az Ukrajna elleni orosz támadás február végi megindulása óta Moszkva és Kijev többször is megvádolta egymást különböző háborús bűnökkel, majd mindketten sorra tagadták a bűnösséget. Oroszország többször is figyelmeztetett az SBU lehetséges vegyi támadásaira. Áprilisban azzal is megvádolta az Egyesült Államokat, hogy tömegpusztító fegyverek (WMD) bevetését tervezi Ukrajnában, hogy Moszkvát bemártsa. Kijev és nyugati támogatói tagadták ezeket a vádakat.



Az elmúlt két hónapban Moszkva információkat tett közzé az Ukrajnában szétszórt, amerikai finanszírozású biolaborok kiterjedt hálózatáról. Azt állítja, hogy a titkos létesítmények megkérdőjelezhető kutatásokban és állítólag biológiai fegyverek kifejlesztésében vettek részt. Amerikai tisztviselők megerősítették az ukrajnai "biológiai kutatási létesítmények" létezését, de azt mondták, hogy Washington csak olyan erőfeszítésekhez nyújtott "segítséget", amelyek nem érintették a biofegyverek kifejlesztését.