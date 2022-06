Ukrajnai háború

Zelenszkij szankciókkal sújtotta Putyint és az egész orosz kormányt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön rendeletet írt alá, amelyben szankciókat vezetett be Vlagyimir Putyin orosz elnök, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője és az orosz kormány minden tagja ellen - számolt be róla az Ukrajinszka Pravda hírportál.



A rendelet értelmében - amelyet az ukrán elnök hivatalos honlapján hoztak nyilvánosságra - Zelenszkij az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) határozatát hagyta jóvá. Kijev 35 magas rangú orosz tisztségviselőt sújtott büntetőintézkedésekkel, köztük az államfőn, a szóvivőjén és a kormányon felül az orosz biztonsági tanács tagjait és titkárát, Nyikolaj Patrusevet is.