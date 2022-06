Illegális bevándorlás

Szlovénia az év végéig lebontja a kerítést Horvátországgal közös határán

Szlovénia még 2015-ben 176 kilométer hosszú pengés drótkerítést épített a migrációs hullám miatt a Horvátországgal közös, mintegy 670 kilométeres határán. 2022.06.09 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szlovén kormány prioritásai közé tartozik az ideiglenes műszaki akadály eltávolítása Horvátországgal közös határáról - közölte a belügyminisztérium csütörtökön a STA állami hírügynökséggel. A kerítés lebontását év végéig tervezik, a hónap végéig pedig elkészül hozzá az operatív terv is.



Szlovénia még 2015-ben 176 kilométer hosszú pengés drótkerítést épített a migrációs hullám miatt a Horvátországgal közös, mintegy 670 kilométeres határán. Ezt később fokozatosan panelkerítésre cserélték, valamint bővítették. Jelenleg 135 kilométer pengés drótkerítés és 60 kilométer panelkerítés húzódik a közös határszakaszon. Ennek lebontását tervezi az új szlovén kormány.



Tatjana Bobnar, a Robert Golob miniszterelnök vezette balközép kormány belügyminisztere nemrég a szlovén parlamentben azt mondta: a műszaki akadályokat kamerákkal váltják fel, valamint drónokkal fogják felügyelni a területet. A migrációs problémák megoldására be akarja vonni a civil szférát és a helyi közösségeket - tette hozzá.



A kerítés eltávolításához közbeszerzési pályázatot kell kiírni, és ki kell választani a kivitelezőt. Tekintettel arra, hogy az eljárások még előkészítés alatt állnak, a belügyminisztérium egyelőre nem tudott részletesebb tájékoztatást adni - írta az STA.



Szlovéniában az év első öt hónapjában 4333 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, 75 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában, és nőtt a nemzetközi védelemért folyamodók száma is - közölte szerdán a belügyminisztérium.



A legtöbb migráns Afganisztánból indult útnak.



A rendőrség közleménye szerint a legnagyobb nyomás továbbra is a délnyugat-szlovéniai, a koperi rendőrkapitányság ellenőrzése alá eső területre nehezedik, de jelentős migrációs mozgást regisztráltak a horvát határhoz közeli Novo Mestóban is.



A bevándorlók főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Boszniába, onnan Horvátországba, majd Szlovéniába folytatják útjukat, ahonnan Nyugat-Európába szeretnének eljutni.