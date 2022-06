Ukrajnai háború

Kijevi vezérkar: az ukrán erők sikeresen állnak ellen az oroszok rohamainak Szeverodoneckben

Az orosz csapatok déli irányból igyekeztek Szeverodoneck felé nyomulni, az ukrán erők azonban mindkét kísérletet visszaverték Toskivka, illetve Usztinyivka településeknél. 2022.06.08 16:35 MTI

Az ukrán fegyveres erők sikeresen tartják vissza az orosz hadsereg támadását a Luhanszk megyei Szeverodoneck városában, ahol továbbra is heves harcok dúlnak - állította szerdai helyzetjelentésében a kijevi vezérkar.



A vezérkari jelentés szerint az orosz csapatok déli irányból igyekeztek Szeverodoneck felé nyomulni, az ukrán erők azonban mindkét kísérletet visszaverték Toskivka, illetve Usztinyivka településeknél.



A műholdas képek kiértékelésével foglalkozó Maxar Technologies amerikai vállalat hétfőn készült felvételeket tett közzé a Twitteren a Donyec-medencéről, ezeket Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson kommentálta. "Így néznek ki ma a donyecki és luhanszki területek szántói. A Maxar Technologies az egész világ számára közzétett fotói mutatják a harcok intenzitását, azt, hogy bombakráterek borítják a földeket. Nehéz harcok folynak ott, az oroszoknak rengeteg felszerelésük és tüzérségük van" - írta Jermak. A tisztségviselő leszögezte, hogy Ukrajna célja valamennyi területének a felszabadítása.



"A kijevi vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy az ukrán fegyveres erők több fegyverrel rendelkezzenek, a Lengyelországgal kötött védelmi szerződés aláírása pedig megerősíti az ukrán hadsereg képességeit" - emelte ki Jermak.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál a Maxar videó- és fényképfelvételei közül kiemelt néhányat. Ezek között láthatók tüzérségi robbanások a Sziverszkij Donec folyó mentén és a folyó partján fekvő Bohorodicsne településen, negyven méter átmérőjű bombatölcsérek egy másik faluban, rakéta-sorozatvetők és a városra célzó vontatott tüzérségi nehézfegyverek a Szeverodoneck melletti mezőkön, valamint két, összehasonlító fotó arról, hogyan nézett ki Rubizsne március 29-én és most.



Hanna Zamazejeva, a dél-ukrajnai Mikolajiv megyei tanácsának elnöke a Telegramon arról adott hírt, hogy az elmúlt egy nap alatt öt települést lőttek az orosz erők, szerdán a megyeszékhelyt, Mikolajivet is. Az első információk alapján 13 civil sérült meg a támadásokban.



Zaporizzsja megye kormányhivatala szintén arról számolt be, hogy az orosz erők folytatják a régió elleni tüzérségi támadásokat, az ágyúzások következtében Orihiv településen egy lakos megsérült, és súlyos károk keletkeztek a polgári létesítményekben.



Az ukrán erők déli parancsnoksága közölte, hogy négy csapást mértek orosz katonai célpontokra, haditechnikát és lőszerraktárt semmisítettek meg. A déli parancsnokság szerint az oroszok "válogatás nélkül" lőtték Mikolajiv peremvidékét tiltott, kazettás lövedékekkel. "Azok, akik úgy tesznek, mintha aggódnának a globális élelmiszerválság miatt, valójában mezőgazdasági területeket és infrastruktúrát támadnak" - tette hozzá a parancsnokság.

Az Ukrajinszka Pravda a RIA Novosztyi orosz hírportál alapján arról számolt be, hogy Szergej Obuhov, az orosz parlament kommunista párti képviselője kezdeményezte a kormánynál, hogy ukrán tisztségviselők oroszországi vagyonából "kompenzálják a Donyec-medencében elszenvedett károkat". A politikus külön kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök feleségének az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím-félszigeten lévő lakásának elkobzását. Az egyik luxuslakóparkban lévő lakást Olena Zelenszka még 2013-ban vásárolta, akkori értéken - az ukrán elnök vagyonnyilatkozata szerint - több, mint 160 ezer dollárt ért. 2019-ben, Zelenszkij államfővé választása után, az elnök stábja közölte: a Zelenszkij-család a lakást "csak a Krím Ukrajnához történő visszacsatolása után fogja használni".