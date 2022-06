Ukrajnai háború

Ír miniszterelnök: Dublin határozottan támogatja Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét

Írország határozottan támogatja Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, a következő, júniusi EU-csúcson pozitív üzenetet kell küldenünk ezzel kapcsolatban az ukrán kormánynak - hangsúlyozta Micheál Martin ír miniszterelnök az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén Strasbourgban.



A kormányfő szerint több tagjelölt vagy tagjelöltségre pályázó országnak reményt kell adni a csatlakozás lehetőségére, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ezeknek az országoknak keresztül kell vinniük a csatlakozás előfeltételeit jelentő strukturális reformokat. Hozzátette azonban, hogy nem szabad a kritériumoknak túl szigorúaknak lenniük, mert az csak feleslegesen akadályozná ezen országok csatlakozását. Felhívta a figyelmet, hogy az EU-t manapság többen bírálják, miközben "ukránok ezrei mentek ki 2014-ben az utcára egy közös európai jövőért harcolva, most pedig ukránok tömegei várnak a határoknál uniós zászlókkal a kezükben". Kormánya határozottan támogatja a lehető legkeményebb szankciókat Oroszország ellen, és elfogadja, hogy ennek mindenkire vonatkozó ára van - tette hozzá.



A kormányfő beszédében kiemelte: az ír társadalom sokat nyert azáltal, hogy 50 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez, ez történelmi lehetőséget adott Írországnak arra, hogy a haladás útjára lépjen. Mint mondta, az írek a közös európai jövő útját választották annak ellenére, hogy akkoriban aggályok merültek fel az identitás megtarthatóságával kapcsolatban. Azonban - tette hozzá - az uniós csatlakozás nem ártott szuverenitásuknak, épp ellenkezőleg, segítette megerősítését.



Martin azt is hangsúlyozta: kormánya nagyratörőbb Európáért harcol az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsban. Írország célja, hogy csökkenjenek a különbségek a tagállamok között. Annak ellenére, hogy Írország az EU nettó befizetője, azt szeretné elérni, hogy nőjön az uniós költségvetési keret. Arra is kitért az Európa jövőjéről tartott konferencia következtetéseit levonva, hogy nyitott az uniós alapszerződések módosítására.