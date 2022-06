Ukrajnai háború

Uniós biztos: az orosz rezsim stratégiája megbukott, nem sikerült megdöntenie az ukrán kormányt

2022.06.08 MTI

Az orosz rezsim stratégiája megbukott, nem sikerült megdöntenie az ukrán kormányt, és nem sikerült megosztania a NATO és az EU-tagállamokat, e két szövetség még soha nem volt ilyen szoros egységben, mint most - jelentette ki Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke kedden, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.



Az EU kül-, biztonság- és védelmi politikájával kapcsolatos jelentésről szóló vitában a biztos úgy fogalmazott: a holnap Európája az ukrán harcmezőkön fog eldőlni, ennek tudatában az Európai Unió példátlan mértékű, 2 milliárd eurós támogatást biztosított az ukrán haderőnek, és elfogadta történelme legnagyobb szankciós csomagját.



Mint mondta, az Ukrajna elleni orosz támadás megmutatta, hogy erősebb EU-ra van szükség a védelem és biztonság területén, mivel az agresszió támadást jelent a demokratikus világ ellen és fenyegeti a globális biztonságot. Véleménye szerint, az uniós védelmi erőket kell elsősorban fejleszteni, ezekbe nemcsak többet, de jobban is be kell fektetni forrásokat.



Dombrovskis felhívta a figyelmet, hogy 2009 és 2018 között az EU 160 milliárd eurós beruházási hiányt könyvelt el, és 44 milliárd euróval kevesebbet fektetett be a védelempolitikába, mint kellett volna. Hozzátette: a közös védelmi beruházások még mindig túl alacsonyak, jóval elmaradnak az erőforrások összevonásáról szóló uniós védelmi egyezményben meghatározott 35 százalékos kollektív referenciaértéktől.



Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője felszólalásában kiemelte: "az EU messze van attól, hogy stratégiai autonómiát valósítson meg, továbbra is harmadik partnerekre hagyatkozik, és egyetlen tagállam vétójának esett foglyul". Véleménye szerint a világ legfejlettebb demokráciái a jogállamiság elveit követik, ennek védelmére viszont még mindig nincsenek eszközök az EU-ban. Cseh Katalin hangsúlyozta: a múlt heti uniós csúcson egyetlen tagállam, Magyarország "túszul ejtette" a többi 26 tagországot, az orosz agresszióra pedig az egyetlen megoldás szerinte az egyöntetű döntéshozatal eltörlése lenne az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanácsban.