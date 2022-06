Társadalom

Pénzjutalmat kaphatnak Kínában, akik 'nemzetbiztonságot veszélyeztető tevékenységet' jelentenek

Pénzjutalmat kaphatnak Kínában a "nemzetbiztonságot veszélyeztető tevékenység" lakossági bejelentői egy, a kínai állambiztonsági minisztérium által kiadott, új szabályozás szerint - számolt be internetes kiadásában szerdán a Global Times című kínai lap.



A minisztérium hétfőn tette közzé azt az új szabályozást, miszerint a lakossági bejelentések ösztönzésére az adott jelentés hatékonyságának és jelentőségének arányában akár százezer jüant (mintegy 5 és fél millió forintot) meghaladó jutalmat fizethetnek a bejelentőnek. A szabályozás a jutalmak kiszabásának feltételeiről, módszereiről, szabványairól és eljárási folyamatáról is rendelkezik.



A szabályozás szerint a jutalom kiszabásának feltételeként a lakossági bejelentőknek világossá kell tenniük, hogy pontosan kire, vagy kikre irányul a jelentésük, vagy részleteket kell közölniük a nemzetbiztonsági fenyegetésről. További kikötés, hogy a bejelentés tárgyáról, vagy a lakossági bejelentő által megosztott részletekről a hatóságoknak korábban nem volt tudomása, illetve, hogy a jelentés tartalma hitelesnek és értékesnek bizonyul. Jutalomban részesülhetnek olyanok is, akik a kínai nemzetbiztonságot veszélyeztető, Kína területén kívül folytatott tevékenységről vagy emberekről szolgáltatnak információt.



A bejelentőket arra kérték, hogy valós néven és személyi adatokkal nyújtsák be jelentéseiket, egyúttal arról biztosították az embereket, hogy adataikat bizalmasan kezelik, és szükség esetén a bejelentőnek hatósági védelmet nyújtanak.



A hamis jelentés benyújtása büntetőjogi felelősségre vonást von maga után - figyelmeztetett a minisztérium.



A minisztérium közlése szerint Kína nemzetbiztonsága súlyos és összetett helyzettel áll szemben, miután "külföldi hírszerző ügynökségek és ellenséges erők jelentősen növelték tevékenységüket Kína államtitkainak feltárása és ellopása terén". A minisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt években a kínai lakosság részéről számos bejelentés érkezett a hatóságokhoz állambiztonságot fenyegető helyzetekről, ami fontos szerepet játszott a veszélyes tevékenységek büntetésében, valamint a biztonsági kockázatok kiküszöbölésében.