Észak-Korea új Covid-mutációk tenyésztőhelyévé válhat?

2022.06.07 17:23 ma.hu

A nemzetközi egészségügyi szervezetek aggódnak amiatt, hogy annak ellenére, hogy Észak-Korea ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrzés alatt tartja a koronavírusjárványt, a korlátozott vakcinák, a kezdetleges orvosi létesítmények és a lakosság rossz egészségi állapota ideális környezetet biztosítanak az elszigetelt állam számára a vírus új változatainak kialakulásához.



A virológusok rámutatnak, hogy Dél-Afrikában, ahol riasztóan magas a HIV-fertőzöttség aránya, gondok voltak a betegség terjedésének megállításával, és a térség legalább egy új mutációnak a forrása volt, amely azóta világszerte elterjedt. És míg Dél-Afrika elfogadta a külső segítséget és agresszívan küzdött a vírus ellen, addig Észak-Korea az elszigetelődést választotta, és a járvány korai szakaszában visszautasította a vakcinák és más orvosi felszerelések felajánlásait.



Május közepén a kormány végül elismerte, amit a virológusok mindig is feltételeztek: a Covid-19 gyorsan terjed a helyi lakosság körében, és a korábbi, országszerte jelentett, meg nem határozott "lázas" esetekről szóló jelentések pusztán vírus-megbetegedések voltak.



A külföldi kormányok és egészségügyi ügynökségek által felajánlott segítség ellenére Phenjan azt állítja, hogy a koronavírus-fertőzöttség aránya folyamatosan csökken. Kedden az állami média 61 730 új "lázas" esetről számolt be, amivel április vége óta 4,19 millióra emelkedett a megbetegedések száma, ami a 25,78 milliós lakosságból körülbelül minden hatodiknak felel meg.

Kevés hit a hivatalos adatokban

Mivel azonban külső segélyszervezetek nem léphetnek be a titokzatos államba, hogy felmérjék a probléma valódi mértékét, és a hivatalos adatokba is kevéssé bíznak, egyre nagyobb az aggodalom, hogy a vírus tovább mutálódik és fejlődik.



"Úgy vélem, hogy a Dél-Afrikában látott helyzet, amikor a koronavírus egy olyan lakosság körében jelentkezett, ahol magas volt a HIV-fertőzöttség aránya, párhuzamba állítható azzal, ami most Észak-Koreában történik" - mondta Kazuhiro Tateda, a Japan Association of Infectious Diseases elnöke, aki tagja volt annak a tanácsadó testületnek, amelyet azért hoztak létre, hogy a japán kormánynak az egészségügyi válság kezdetén, 2020 elején tanácsot adjon.



"Az ottani egészségügyi hatóságoknak gondjaik voltak a vírus felszámolásával, és helyenként új törzsekké mutálódott" - mondta a DW-nek.



Tateda arra is rámutatott, hogy Észak-Koreában komoly gondot okoz a tuberkulózis, amely szintén a levegőn keresztül terjed az emberek között.



"Sok éven át nehéznek bizonyult megállítani a tbc terjedését, és úgy látom, hogy ugyanez történik a Coviddal is. Ezt persze tovább rontja a nem túl fejlett egészségügyi rendszer, az élelmiszerhiány és az a tény, hogy szerintünk nagyon kevés embert oltottak be" - tette hozzá Tateda.



Egy nemrégiben Szöulban tartott szemináriumon, amelyen az észak-koreai helyzetet vizsgálták, Kim Sin-gon, a Koreai Egyetem orvosi főiskolájának professzora rámutatott, hogy a vírus delta és omikron változata India és Dél-Afrika olyan területein jelent meg, ahol viszonylag alacsony volt az oltottság.



"Ezért Dél-Koreának és a világnak nagyobb figyelmet kellene fordítania Észak-Korea Covid-19 elleni küzdelmére" - idézte őt a The Korea Times. "A nulla oltási arány mélyen aggasztó".

Félelem a lakosság 40 százaléka miatt

Kim azt mondta, hogy kevéssé bízik a fertőzésekre vonatkozó hivatalos adatokban, és becslései szerint a vírus már az észak-koreai lakosság 40 százalékát teljesen megfertőzhette.



Ezt az aggodalmat az Egészségügyi Világszervezet is megerősítette, amely májusban arra figyelmeztetett, hogy a vírus "ellenőrizetlen terjedése" Észak-Koreában a vírus új változatainak megjelenéséhez vezethet.



"A WHO mindig is azt mondta, hogy ahol a vírus ellenőrizetlenül terjed, ott mindig nagyobb a kockázata az új változatok megjelenésének" - mondta Mike Ryan, a szervezet vészhelyzetekért felelős igazgatója egy sajtótájékoztatón.



Arról faggatva, hogy a WHO hogyan kíván beavatkozni Északon, Ryan azt mondta, hogy a szervezet kész segítséget nyújtani, de csak arra várhat, hogy a phenjani kormány meghívja, mivel nincs hatásköre egyoldalúan beavatkozni, még akkor sem, ha életek forognak kockán.



Dr. Edwin Salvador, a WHO észak-koreai képviselője számára ez a legnagyobb csalódás a segítségnyújtás érdekében tett erőfeszítései során.

Az információ hiánya

"A WHO az országos irodánkon keresztül megosztotta a nemzeti hatóságokkal a Covid válaszlépésekhez ajánlott kiemelt intézkedéseket, valamint a WHO különböző iránymutatásaira mutató linkeket" - mondta a DW-nek.



"Az Egészségügyi Világszervezet megosztotta a bevethető készletek, például maszkok, kesztyűk, egyéni védőeszközök listáját is.



Elmondta, hogy még mindig várják a választ Phenjanból.



Salvador hozzátette, hogy a WHO tájékoztatta Észak-Koreát az aggodalomra okot adó változatokról és azok jellemzőiről, és megosztotta a Covid-19 teszteléssel és szekvenálással kapcsolatos laboratóriumi útmutatást, valamint online képzési forrásokat. De még mindig hiányoznak azok az információk, amelyek lehetővé tennék a szervezet számára, hogy célzottabb megoldásokat nyújtson - mondta.



"Az állami média továbbra is az egyetlen információforrás az észak-koreai "lázas" emberek számáról" - mondta. "És a jelentett számokat tekintve a vizsgálati kapacitások és a kórházak valószínűleg túlterheltek lesznek, ahogyan az a hasonló esetszámú országokban is történt."