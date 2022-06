Ukrajnai háború

Zelenszkij: az Azovsztal üzemből több mint 2500 ukrán katona került orosz fogságba

Több mint 2500 ukrán katona került orosz fogságba a mariupoli Azovsztal acélipari üzem területéről - erősítette meg hétfőn újságíróknak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.



Az államfő hozzáfűzte, hogy fogolycsere útján történő kiszabadításukkal a katonai hírszerzés foglalkozik. Elmondta: a hírszerzés első feladata az volt, hogy az ukrán katonák élve kikerüljenek az üzemből. Ezt szavai szerint a hírszerzés végrehajtotta. A második feladat pedig most az, hogy mindannyiukat élve hazajuttassák - fejtette ki.



Ukrajnában június 6. az újságírók napja, ez alkalomból Zelenszkij arról tájékoztatott, hogy az Oroszország által indított háború február 24-i kezdete óta 32 ukrán, illetve külföldi újságíró vesztette életét az ukrajnai harcokban, akiket név szerint fel is sorolt.



Az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint a sajtótájékoztatón Zelenszkij kijelentette, hogy egyes országok próbálják meggyőzni Ukrajnát a béke érdekében egy számára kedvezőtlen megállapodás elfogadásáról. Értésre adta, hogy ilyen megoldásról egyelőre senkivel nem folytatott tárgyalást. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy a világközösségben "nő a fáradtság" a háborútól, és kifejezte meggyőződését, hogy Ukrajnának minden európai és azon kívüli országgal együtt kell működnie.



Az elnök közölte, hogy Ukrajnát nem hívták meg június 8-ra Ankarába, ahol a török és az orosz fél elsősorban a fekete-tengeri közlekedés, benne az ukrán gabonát külföldre szállító hajók szabad mozgásának szavatolásáról tárgyalnak, és amelyen a tervek szerint részt vesz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is.



Közben Katerina Pavlicsenko belügyminiszter-helyettes az Ukrinform hírügynökség szerint a Facebookon nyilvánosságra hozta, hogy mintegy 700 ezer ukrán katona vesz részt az orosz erők elleni háborúban. Szavai szerint a háború kezdete óta 40 ezer ukrán katona esett el vagy sérült meg, ugyanakkor azt nem pontosította, hogy ebből mennyi az elhunytak és mennyi a sebesültek száma. Mintegy hárommillió ukrán állampolgár él most ideiglenesen megszállt területen - fűzte hozzá a miniszterhelyettes.