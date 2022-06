Ukrajnai háború

Szvjatohirszk bevételének zárószakaszáról tett bejelentést az orosz katonai szóvivő

A befejezéséhez közeledik a "Donyecki Népköztársaságban" lévő Szvjatohirszk városnak és a környező területeknek az orosz fegyveres erők általi "felszabadítása" - jelentette ki Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője hétfő délután.



Konasenkov szerint ukrán nacionalista alakulatok a nap folyamán felrobbantottak egy hidat a Sziverszkij Donyec folyón, hogy megakadályozzák az ukrán csapatok visszavonulását az orosz előrenyomulás elől. A tábornok azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők 95. légideszantos rohamdandárjának és 81. önálló légimozgékonyságú dandárjának a főerőktől ekként elvágott maradékai a harceszközeiket és a fegyvereiket hátrahagyva szétszóródtak a part mentén. Beszámolója értelmében az orosz hadsereg mintegy nyolcvan menekülő ukrán katonát hagyott átúszni a folyón és nem nyitott tüzet rájuk.



A szóvivő elmondta: Oroszország felszólította az ukrán katonákat és a területvédelmi alakulatok tagjait, hogy ne védjék tovább "a nacionalisták vezette kijevi rezsimet", adják meg magukat, ami nem gyávaság, hanem az egyetlen helyes dolog. A tábornok szerint az orosz fél méltó bánásmódot és a családjukhoz való visszatérést garantál mindenkinek, aki önként leteszi a fegyvert.



Szvajtohirszk mintegy félúton található Donyec-medence birtoklása szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett Szlovjanszk és a Harkiv megyei, orosz ellenőrzés alá került Izjum között.



Andrej Marocsko, az luhanszki "népi milícia" egyik tisztje a Rosszija 24 hírtelevíziónak azt mondta, hogy a szakadár katonák megsemmisítettek egy pontonátkelőt a Sziverszkij Donyec folyón, amelyen ukrán erők kíséreltek meg átkelni. Közölte, hogy a milícia jelenleg Szeverodonyeck "felszabadításáért" harcol és Liszicsanszkot lövi. Rogyion Mirosnyik, a "Luhanszki Népköztársaság" moszkvai nagykövete az RT-nek kijelentette, hogy Szereverodonyecket gyakorlatilag már teljesen elfoglalták a luhanszkiak és az oroszok és a harcok Liszicsanszk külterületén folynak.



Ezzel gyakorlatilag egybehangzóan a Rosszija 1 televízió helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy Szeverodonyeckben visszavertek egy külföldi zsoldosok bevonásával vasárnap megkísérelt ukrán ellentámadást és az orosz-luhanszki erők a város ipari negyedében nyomulnak tovább, miközben tűz alá vonták a Liszicsanszkba vezető utánpótlási vonalakat.



A RIA Novosztyi hírügynökség arról számolt be, hogy a luhanszki milícia tüzérsége elsáncolta magát a Liszicsanszktól mintegy 40 kilométerre délre fekvő, "felszabadított" Popaszna város külterületén és lövi az ukrán állásokat. Harcok folynak az ugyancsak a luhanszkiak kezére került Kamishevaha és Toskivka körzetében is.

Ramzan Kadirov csecsen vezető közölte, hogy újabb önkéntesek csoportja indult el Groznijból Ukrajnába. Mint mondta, a modern fegyverekkel és felszereléssel ellátott alakulat magját az orosz különleges erők gudermeszi egyetemén kiképzett szakemberek alkotják.



Az orosz nemzeti gárda arról tett bejelentést, hogy egy kommandója Harhiv megyében likvidálta a Kraken nacionalista alakulat hat tagját, egyet pedig foglyul ejtett. Korábbi orosz tájékoztatás szerint a csoportosulás, amelynek soraiban szabadon bocsátott bűnözők szolgálnak, az orosz hadifoglyok megkínzása és az oroszbarátnak nyilvánított civilekkel szembeni kegyetlenkedése által vált hírhedté.



Donyecket a nap folyamán több tucatnyi ukrán belövés érte, a helyi hatóságok szerint részben 155 milliméteres amerikai M-777-es tarackokból és francia Ceasar önjáró lövegekből.



Vlagyimir Rogov, a Zaporizzsjai megyei katonai-polgári közigazgatási főtanácsának tagja Jaltában orosz újságíróknak elmondta, hogy régiójában eddig több mint 70 ezren folyamodtak orosz állampolgárságért.