Ukrajnai háború

Ukrán sajtóértesülés: a harcokban meghalt egy orosz tábornok

Életét vesztette Roman Kutuzov, az orosz hadsereg vezérőrnagya a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében - közölte vasárnap este az ukrán Szabadság Rádió orosz Telegram-csatornákon megjelent értesülésre hivatkozva.



A híradások szerint a tábornok Mikolajivka faluban esett el. Idézve az orosz forrásokat, az ukrán portál azt állította, hogy Kutuzov már a negyedik orosz tábornok, aki meghalt a háborúban. A Szabadság Rádió szerint korábban ukrán híradások is beszámoltak a tábornok haláláról.



A Meduza című, Rigában szerkesztett orosz ellenzéki hírportál azt írta, hogy Kutuzov haláláról az orosz állami média egyik tudósítója, Alekszandr Szladkov adott hírt.

Russian major general Roman Kutuzov eliminated in Ukraine. "Killing Kutuzov" sounds big for those who know RU history,.#StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/k4LQElDJa3 — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) June 5, 2022

Szerjih Hajdaj, Luhanszk megyei kormányzó a Szuszpilne hírportálnak adott interjújában azt fejtegette, hogy a régióban katonai stratégiai szempontból Szeverodoneck nem is olyan fontos, mint Liszicsanszk. Meggyőződését fejezte ki, hogy Szeverodoneckből az ukrán hadsereg képes lesz kiűzni az orosz erőket. A városnak a kormányzó szerint politikai szempontból van jelentősége, hiszen ez a megye közigazgatási központja azóta, hogy Luhanszkot 2014-ben elfoglalták a Moszkva által támogatott szakadárok.



Liszicsanszk viszont - amelyet szintén hevesen ostromol az orosz hadsereg - fekvése miatt katonai szempontból fontosabb, mint Szeverodoneck, mert magasabban fekszik, azaz stratégiailag előnyös helyen - emelte ki a kormányzó.



Anna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint egy vasárnapi tévéműsorban hangsúlyozta, hogy a főváros, Kijev változatlanul az orosz erők fő célja, ezért folyamatosan veszélyben van. "Mindig is őszintén elmondtuk, hogy Kijev állandó veszélyben van" - jelentette ki Maljar. Megerősítette, hogy ennek ellenére az emberek elkezdtek visszatérni a fővárosba. "Mindazonáltal meg kell értenünk, hogy a háború 'forró szakaszban' van, Kijev pedig továbbra is megmaradt az Oroszországi Föderáció fő célpontjának" - állította a védelmi miniszterhelyettes.