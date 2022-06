Gyilkosság

Több halott és sérült egy újabb amerikai lövöldözésben - videó

Három ember meghalt és 11 megsebesült egy lövöldözésben szombat este egy dél-philadelphiai negyedben. A rendőrség beszámolója szerint éjfél körül a Harmadik és a Déli utca kereszteződésének közelében egy férfi lövöldözött a tömegbe, és az egyik rendőr viszonozta a tüzet.



Jim Kenney, Philadelphia polgármestere vasárnapi nyilatkozatában "több mint pusztítónak" nevezte a lövöldözést, és elítélte "a fegyveres erőszak egy újabb szörnyű, pimasz és aljas tettét", miközben sajnálkozott azon, amit úgy jellemzett, hogy "az elmúlt néhány évben meredeken nőtt a fegyveres erőszak" mind Philadelphiában, mind az Egyesült Államok egészében.



"Tudom, hogy ez a lövöldözés megrázta a közösségünket. Lakosaink és látogatóink biztonsága a legfontosabb" - mondta, és ragaszkodott ahhoz, hogy kormánya együttműködik a rendőrséggel, hogy "csökkentse az erőszakot és biztonságosabb közösségeket hozzon létre".



Az incidenssel kapcsolatban senkit sem tartóztattak le, bár a helyszínen két fegyvert találtak, és a rendőrség a hírek szerint a South Street sáv mentén lévő üzlettulajdonosoktól kér biztonsági felvételeket a fegyveresek azonosításának reményében. A hétvégén ez volt a tizedik lövöldözés, amelyet Philadelphiában jelentettek.



Péntek este egy 20 éves terhes nőt találtak fejbe lőve. A nő egy órával azután, hogy a rendőrség rátalált, meghalt, bár a baba állapota a hírek szerint stabil. Egy 15 éves fiút is lelőttek aznap este Nyugat-Philadelphiában, bár ő túlélte, és a jelentések szerint stabil az állapota.



Szombat délután egy 23 éves férfit találtak mellkason lőve a Susquehanna-Dauphin metróállomáson. Kórházba szállították, ahol továbbra is kritikus állapotban van.



Egy 58 éves férfit mellkason lőttek egy járműben Nyugat-Philadelphiában, és kórházba szállították, ahol továbbra is kritikus állapotban van. A város Nicetown negyedében egy 38 éves férfit egy éjszakai szórakozóhelyen történt veszekedés után többször meglőttek, és azóta is kritikus állapotban van. Egy 23 éves férfit könyökön lőttek Észak-Philadelphiában, míg egy 21 éves férfit a bal lábán lőttek meg péntek este Olney városrészben. Egy 23 éves férfit kétszer lőttek meg péntek este Nyugat-Philadelphiában.



A hétvégi lövöldözések egyikében sem történt letartóztatás.



Philadelphia tavaly rekordot döntött az emberölések számát tekintve: 561 gyilkosság történt - ez 13%-kal több, mint 2020-ban. A túlnyomó többségben (89%) fegyverrel lőttek, és az áldozatok többsége 18 és 34 év közötti fekete férfi volt. Az előző gyilkossági rekordot 1990-ben állították fel, amikor 500 gyilkosság történt a városban. Márciusra azonban Philadelphia már a 100. gyilkosságot jegyezte fel, és ezzel jó úton halad a tavalyi rekord megdöntése felé.

Surveillance video from a local business shows pandemonium after shots ring out near South & 3rd streets in Philadelphia last night just before midnight. pic.twitter.com/XLqGWEXAu1 — Marcus Espinoza (@MarcusFOX29) June 5, 2022

BREAKING: Video of last night's shooting on South Street in Philadelphia pic.twitter.com/6aJ5AXpn9c — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) June 5, 2022

Saturday night in Philadelphia. A mass shooting on 4th & South Street with reports of nearly a dozen people shot. I'm on scene where police have cordoned off the popular weekend strip, a trail of what appears to be blood snaking along the sidewalk in front of a Rita's Water Ice. pic.twitter.com/mkUoTvgy2I — Max M. Marin (@MaxMMarin) June 5, 2022