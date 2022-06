Ukrajnai háború

Az EU elfogadta a hatodik szankciócsomagot

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a gazdasági társaságokat és egyéneket büntető, olajembargót is tartalmazó hatodik szankciós csomagot Oroszországgal és Fehéroroszoroszággal szemben, tekintettel arra, hogy Oroszország továbbra is folytatja az Ukrajna elleni agressziót - közölte az uniós tanács pénteken.



A szankciós csomag megtiltja a nyersolaj és egyes kőolajtermékek behozatalát Oroszországból az EU-ba, de átmeneti kivételt biztosít a csővezetéken érkező kőolaj esetében azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek földrajzi helyzetük miatt nem rendelkeznek más lehetőségekkel.



Az EU három orosz hitelintézetet, a Sberbankot, Oroszország legnagyobb bankját, valamint a Moszkvai Hitelbankot és az Orosz Mezőgazdasági Bankot, illetve a fehérorosz Fejlesztési és Újjáépítési Bankot kizár a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből.



A szankciós csomag három orosz állami tulajdonú vállalat, a Rosszija RTR, a Rosszija 24 és a TV Centre International szolgáltatási tevékenységét függeszti fel az Európai Unió területén, arra hivatkozva, hogy ezeket a platformokat az orosz kormány eszközként használja az információk befolyásolására és az ukrajnai invázióval kapcsolatos dezinformáció terjesztésére. A Kreml az említett médiavállalatokon keresztül sugárzott propagandával destabilizálni akarja az Oroszországgal szomszédos országokat, valamint az EU-t és tagállamait - írták. A bevezetett uniós intézkedések nem akadályozzák a jegyzékbe vett médiaorgánumokat és személyzetüket abban, hogy a műsorszolgáltatáson kívül más tevékenységeket folytassanak, például kutatást végezzenek, vagy az interjúkat készítsenek az EU-ban - tették hozzá.



Az EU tovább bővítette a kettős felhasználású, azaz polgári és hadászati célra is alkalmas árukra és technológiákra vonatkozó exportkorlátozások által érintett termékek, valamint az azokat előállító szervezetek jegyzékét. A listán jelenleg 80 féle vegyianyag szerepel, amelyek vegyi fegyverek előállítására használhatók - közölték.



Az EU megtiltja a számviteli, PR- és tanácsadási szolgáltatások, valamint a felhőszolgáltatások nyújtását minden Oroszországban bejegyzett vállalat számára.



Az Európai Unió Tanácsa végezetül úgy határozott, hogy további egyéneket és szervezeteket von a megszorító intézkedések hatálya alá, akik, illetve amelyek szerinte felelősek az orosz hadsereg által Bucsában és Mariupolban elkövetett súlyos atrocitásokért. A szankciós listán az Ukrajna elleni orosz háborút támogató oligarchák, a Kreml egyes tisztviselői, vezető üzletemberek és családtagjaik, valamint a védelmi célokat szolgáló vállalatok és pénzügyi szervezetek szerepelnek.

Az uniós tanács hangsúlyozza közleményében: az EU határozottan elítéli Oroszország Ukrajna elleni agresszióját. Felszólítja Moszkvát, hogy haladéktalanul hagyjon fel a civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokkal, azonnal és feltétel nélkül vonja ki csapatait és katonai felszereléseit Ukrajna egész területéről, tegye lehetővé a humanitárius segítség célba juttatását, biztosítsa a civilek biztonságos mozgását, és engedélyezze az Oroszországba erőszakkal elhurcolt ukránok visszatérését.



Az Európai Unió megingathatatlan elkötelezettséggel segíti Ukrajnát az orosz agresszióval szembeni harcában, önvédelemhez való jogának gyakorlásában, és abban, hogy békés, demokratikus és virágzó jövőt építsen - tették hozzá.