Ugyanazon a napon szülte meg negyedik gyermekét két izraeli ikertestvér

Ugyanazon a napon szülte meg negyedik gyermekét egy izraeli egypetéjű női ikerpár mindkét tagja.



A 31 éves ikernővérek egymást követően kerültek kórházba, az egyik a magzatvíz elfolyása, a másik a szülési fájdalmak megindulása miatt, és mindkettejük gyermeke ugyanazon a napon, kedden jött világra - közölte csütörtökön a Saarei Zedek kórház.



Mindkét lánytestvérnek ez a negyedik gyermeke, mindegyiküknek van már két lánya és egy fia. A kedden világra jött gyermekek is fiúk.



A nővéreket ugyanabban a kórházi szobában helyezték el, hogy együtt lehessenek.



"Örülök, hogy a szülés különleges és izgalmas élményét megoszthattam egy jóbaráttal, aki egyben a testvérem is" - idézte a kórházi közlemény a testvérek egyikét, Jael Jisait.



A lánytestvéreknek már a harmadik gyermeke is egymáshoz nagyon közeli időpontban, mindössze hat hét különbséggel született.