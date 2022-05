Szerbia

Letette a hivatali esküt az újraválasztott szerb elnök

2022.05.31 12:51 MTI

Letette hivatali esküjét kedden Belgrádban Aleksandar Vucic újraválasztott szerb elnök, aki ezzel megkezdte második mandátumát.



"Esküszöm, hogy minden erőmet a Szerb Köztársaság szuverenitásának és területi egységének - amelynek szerves része Koszovó és Metóhia - megőrzésére, valamint az emberi és kisebbségi jogok és szabadságjogok érvényesítésére, az alkotmány és a törvény tiszteletben tartására és védelmére, a béke és a Szerb Köztársaság valamennyi polgára jólétének megőrzésére fordítom, valamennyi feladatomat lelkiismeretesen és felelősségteljesen fogom ellátni" - mondta az alkotmányba foglalt eskü szövegét Vucic, amelyet azzal zárt: "Isten engem úgy segéljen".



Az elnök - ahogy öt évvel ezelőtt is - nem csupán az alkotmány díszpéldányára, hanem a Miroslav-evangéliumra is esküt tett. Ez utóbbi az egyik legjelentősebb és legrégebbi szerb írásos emlék.



Az eskütételt követő beszédében az újraválasztott köztársasági elnök kiemelte: második elnöki mandátumának feladatai és céljai hasonlóak lesznek az elsőhöz. A legfontosabb számára a béke és a stabilitás megőrzése, a döntési függetlenség és a szabadság megvédése, Szerbia európai integrációja, az egészségügy fejlesztése, és a folyamatos munka.



Vucic kitért az Európában tapasztalható oroszellenességre. Rámutatott: Szerbiában sem oroszellenesség, sem nyugatellenesség nincsen, "Szerbiában szívesen látjuk Shakespeare-t, Dosztojevszkijt, Goethét és Hemingway-t is, és erre büszkék lehetünk".



Aleksandar Vucic arról is beszélt, hogy az országnak meg kell őriznie katonai semlegességét. Rámutatott, hogy Szerbiát NATO-tagországok és NATO-partnerországok veszik körül, Szerbia viszont nem szeretne csatlakozni senkihez, csak a saját határait szeretné megvédeni.



Hozzátette: Szerbia olyan társadalomhoz akar tartozni, mint amilyen az Európai Unió, ezért folytatni kell a megkezdett reformokat. Az országnak jelentős kereskedelmi kapcsolatai vannak az EU-val, és komoly beruházások érkeznek onnan, nem szabad ezeket figyelmen kívül hagyni.



A szomszédságpolitikáról szólva kiemelte, hogy Magyarországgal az utóbbi években kiemelkedően jó kapcsolatokat épített ki Szerbia, és ezt a jó viszonyt mindenképpen meg kell őrizni.



Aleksandar Vucic a beszédében kitért az előrehozott parlamenti választásokra is. Mint mondta, reméli, hogy hamarosan lezárul a választási folyamat, és megalakulhat a parlament, majd július végéig a kormány is.



Javaslata szerint az új szerb kormányban minden kisebbségnek helyet kell kapnia, tehát a magyaroknak, a horvátoknak, a bosnyákoknak és a romáknak is.



Szerbiában április 3-án tartottak elnökválasztást, valamint előrehozott parlamenti választást. Aleksandar Vucic a szavazatok 58,59 százalékát szerezte meg.

Az eskütétel előtt Aleksandar Vucic a parlament épülete előtt összegyűlt szimpatizánsainak megköszönte a támogatást, kiemelte: büszke Szerbiára, és mindarra, amit közösen elértek. Hozzátette: elnökként nem arra törekedett eddig sem, és ezután sem, hogy bárkinek is megfeleljen, hanem kizárólag az állampolgárok érdekeit szem előtt tartva hoz döntéseket. "Ez azt jelenti, hogy időnként nem fognak egyet érteni a döntéseimmel, de megőrizzük a békét és a stabilitást, megvédjük Koszovót, és gondoskodunk a gyermekeink jövőjéről" - hangsúlyozta.



A köztársasági elnök megbízatása öt évre szól, s legfeljebb egyszer választható újra, vagyis Vucic öt év múlva nem indulhat újra az elnöki székért.