Ukrajnai háború

Brit katonai hírszerzés: súlyos veszteségek az orosz hadsereg alacsonyabb rendfokozatú tisztjei körében

A brit katonai hírszerzés hétfői helyzetértékelése szerint valószínűleg súlyos veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg Ukrajnában harcoló közepes és alacsony rendfokozatú altiszti állománya, és helyi kiterjedésű zendülésekről is érkeznek hitelt érdemlő hírek.



A londoni védelmi minisztérium által közzétett legújabb hírszerzési beszámoló szerint az orosz altisztek körében elszenvedett súlyos mértékű veszteségek fő okai között szerepel, hogy a dandár- és zászlóaljparancsnokok a veszélyes műveletek első vonalában harcolnak, mivel ellentmondást nem tűrő módon kérik rajtuk számon alakulatuk teljesítményét.



Mindemellett e tiszteknek kell irányítaniuk a legalacsonyabb szintű hadszíntéri műveleteket is, mert az orosz hadseregben nincs olyan magasan képzett és széles hatáskörű tiszthelyettesi állomány, amely a nyugati hadseregekben ezeket a feladatokat ellátja - áll a brit katonai hírszerzés hétfőn ismertetett új információcsomagjában.



A helyzetértékelés szerint a hivatásos fiatal tisztek körében elszenvedett nagyarányú veszteségek valószínűleg még tovább súlyosbítják az orosz hadsereg vezénylési és ellenőrzési gyakorlatának korszerűsítési folyamatát terhelő állandósult problémákat.



Ennél is közvetlenebb gond azonban, hogy a hadszíntéri harccsoportok, amelyeket számos más egység túlélőiből csoportosítanak újra, jó eséllyel kevéssé hatékonyak, tekintettel az altisztek hiányára - áll a brit katonai hírszerzés hétfői beszámolójában.



A tájékoztatás szerint ráadásul több megbízható jelentés érkezik arról is, hogy az Ukrajnában harcoló orosz alakulatok körében helyi kiterjedésű zendülések kezdődtek, és ebben a helyzetben a tapasztalt, hiteles szakasz- és századparancsnokok hiányának valószínűsíthető következménye a morál további romlása és a gyenge katonai fegyelem tartóssá válása lesz.



London nem először utal arra, hogy az orosz hadsereget komoly veszteségek érhették az ukrajnai háborúban.



A brit katonai hírszerzés egyik legutóbbi beszámolója azt valószínűsítette, hogy az orosz hadsereg az Ukrajna ellen indított háború februári kezdetén bevetett harcoló szárazföldi kontingens egyharmadát elveszthette.



Egy másik, nem sokkal később ismertetett brit katonai hírszerzési értesülés szerint az ukrajnai háború első három hónapjában meghalt orosz katonák száma valószínűleg hasonló a Szovjetunió által az afganisztáni háború kilenc éve alatt elszenvedett veszteségekéhez, és ebben a helyzetben Oroszország jelentős létszámú "segéderőket" - köztük több ezer csecsen fegyverest - is bevet Ukrajnában.