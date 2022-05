Bűnügy

Charles Manson egyik követőjének feltételes szabadlábra helyezését javasolják

Charles Mansont és követőit a várandós Sharon Tate amerikai színésznő és négy másik ember 1969-es meggyilkolásáért ítélték el. 2022.05.27 12:25 MTI

Több mint öt évtized után először javasolta az illetékes kaliforniai testület Charles Manson amerikai szektavezér egyik követője, Patricia Krenwinkel feltételes szabadlábra helyezését.



A 74 éves Krenwinkeltől eddig 14-szer tagadták meg a feltételes szabadlábra helyezést. Charles Mansont és követőit a várandós Sharon Tate amerikai színésznő és négy másik ember 1969-es meggyilkolásáért ítélték el - írta pénteken a The Guardian online kiadása.



A Tate-gyilkosságot következő éjszaka Krenwinkel segített megölni Leno LaBianca kereskedőt és feleségét, az egyik áldozat vérével a falra írta - többek közt - a Helter Skelter szavakat.



A csütörtöki feltételes szabadlábra helyezési javaslatot az állam illetékes bizottságának jogi osztálya vizsgálja felül, mielőtt Gavion Newsom kormányzó elé kerülne az év vége előtt. Newson korábban megtagadta a 2017-ben börtönben meghalt Manson más követőinek szabadulási kérelmeit.



Az új törvény, melyet Krenwinkel utolsó kérelmének 2017-es elutasítása óta hoztak, előírja annak a figyelembe vételét, hogy a gyilkosságot fiatalon követte el, és ma már idős korú fogva tartott. A feltételes szabadlábra helyezési bizottság szóvivője nem tudta konkrét okokkal alátámasztani a bizottság döntését.



A nő továbbra is a Los Angelestől keletre lévő női börtönben marad. A bizottság öt évvel ezelőtt visszautasította a feltételes szabadlábra helyezési kérelmét, noha az asszony azzal érvelt, hogy a bántalmazott nők szindrómája befolyásolta, amikor részt vett a véres gyilkosságokban.



Krenwinkel 19 éves volt, titkárnőként dolgozott és nővérével élt, amikor az akkor 33 éves Mansonnal találkozott egy partin. 2016-ban azt vallotta, hogy ezután mindent otthagyott, és követte a férfit, mert azt gondolta, romantikus kapcsolatuk lehet.



Vallomása szerint Manson azonban testileg és érzelmileg is bántalmazta, és szexért eladta más férfiaknak. Elmondta, hogy kétszer is megszökött, de megtalálták és visszavitték. Ritkán maradhatott egyedül és gyakran volt kábítószerek hatása alatt.



Utolsó meghallgatásán Krenwinkel elmondta, hogy 1969. augusztus 9-én, Tate otthonában többször megszúrta Abigail Folgert, egy kávébirodalom örökösét.



A következő éjjel Manson és jobbkeze, Charles "Tex" Watson arra utasították, hogy tegyen valami "boszorkányosat", így gyomron szúrta LaBiancát, majd egy véres ronggyal szavakat írt a falra.



A nőt és a bűntények más résztvevőit eredetileg halálra ítélték. 1972-ben Kaliforniában egy rövid időre alkotmányellenesnek ítélték a halálbüntetést, így ők is életfogytiglant kaptak a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségével.



Miután Manson egy másik követője, Susan Atkins 2009-ben rákban meghalt, Krenwinkel lett az állam leghosszabb ideje börtönben ülő elítéltje.