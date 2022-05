Szlovén kormányalakítás

Miniszterelnökké választotta a szlovén parlament Robert Golobot

Miniszterelnökké választotta a szlovén parlament szerdán Robert Golobot, az április 24-i szlovéniai általános választásokon győztes Szabadság Mozgalom (Gibanja Svoboda) vezetőjét, aki várhatóan hárompárti balközép kormányt alakít majd - jelentette a szlovén közszolgálati televízió (RTV).



A kormányfőt a 90 tagú szlovén törvényhozás jelen lévő tagjai közül 54-en támogatták, és 30-an szavaztak ellene.



Golob ezzel felhatalmazást kapott a kormányalakításra. Az új kormánykoalíciót várhatóan alkotó három párt - a balközép Szabadság Mozgalom, a Szociáldemokraták (SD) és a Baloldal (Levica) - összesen 53 parlamenti képviselővel rendelkezik a törvényhozásban.



A szlovén törvények szerint Golobnak 15 nap áll rendelkezésére, hogy miniszter-jelöltjeit a parlament elé terjessze. A kormánytagokról ugyanakkor várhatóan már június 3-án szavaz a nemzetgyűlés. A kormány akkor léphet hivatalba, ha a miniszterek több mint kétharmadát kinevezik.



A politikus a parlamenti vita előtt, a délután folyamán felszólalásában elmondta: az egészségügy megreformálása és az emelkedő árak kezelése lesz kormánya legfőbb célja.



Irányelvként a társadalmi igazságosságot, a szolidaritást és a tudásalapú társadalmat jelölte meg.



Kiemelte: a jóléti állam sarokköve a hozzáférhető közegészségügyi rendszer. Golob egy "kísérletet" jelentett be, amelynek során a reformokat nem csak papíron hajtják végre, hanem terheléses tesztet végeznek az állami egészségügyi rendszerben, hogy lássák a határokat.



Elmondása szerint úgy akarják 2024-ig megreformálni az egészségügyet, hogy az a következő 20 évben kitartson.



Másik fontos problémaként a magas energia- és élelmiszerárakat említette. Golob ígéretet tett arra, hogy kormánya szeptemberig megvizsgálja a drágulások okait, és szükség esetén árszabályozással megfékezi őket, de azzal fogják kezdeni, hogy megállapodásra törekszenek a beszállítókkal és a kereskedőkkel, hogy "a teher egy részét ők viseljék" - hangsúlyozta.



"Nem érdemlünk háborús haszonlesőket, és nem is lesznek ilyenek Szlovéniában, mindenkinek vállalnia kell a maga részét a teherből" - jelentette ki.



A kormány terveit két ütemben fogalmazta meg: konkrét lépések a következő hónapokban, majd 2030-ig a megvalósítás. Golob céljai eléréséhez két mandátumot tűzött ki.



Az 55 éves üzletember nem ismeretlen a politikában. Korábban alelnöke volt Alenka Bratusek volt miniszterelnök balközép irányultságú pártjának, és 1999-ben egy évig a gazdasági tárcánál államtitkári pozíciót töltött be, majd több mint egy évtizeden át vezette az GEN-I állami áramszolgáltató vállalatot.



Golob 2021-ben döntött úgy, hogy visszatér a politikába, miután leváltották GEN-I éléről. Átvette a Jure Leben volt környezetvédelmi miniszter által alapított kis zöld pártot, amelyet idén, egy január végi kongresszuson Szabadság Mozgalom névre kereszteltek át.