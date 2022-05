Háború

Oroszország leállítja az áramszállítást egy újabb uniós országba

Oroszország leállította az áramszállításokat Litvániába - jelentette be vasárnap az ország villamosenergia-átviteli rendszerének üzemeltetője, a Litgrid.



Az Inter RAO, amely az egyetlen importőr volt, amely áramot adott el Oroszországból Litvániába, megerősítette a szállítások felfüggesztését. A hónap elején az Inter RAO északi ága is leállította az áramszállításokat Finnországba.



A litván energiaügyi minisztérium eredetileg pénteken jelentette be, hogy leállítja az orosz áramvásárlást.



"A Nord Pool villamosenergia-tőzsde üzemeltetőjének döntése értelmében május 22-től megszűnik az Oroszországban termelt villamos energiával való kereskedelem, amelyet az Inter RAO (leányvállalatán, az Inter RAO Lietuva-n keresztül) folytatott" - áll a minisztérium közleményében.



Az orosz szállítások leállítását követően Litvánia azt tervezi, hogy az áramszükségletet helyi erőművekből és más európai országokból, különösen Svédországból, Lengyelországból és Lettországból származó importból fedezi - közölte pénteken Rokas Masiulis, a Litgrid vezérigazgatója. A vállalat szerint az orosz import Litvánia áramfogyasztásának 16%-át teszi ki.



Az Inter RAO a TASZSZ szerint pénteken megerősítette a kereskedés felfüggesztését.



"Az Inter RAO értesítést kapott a [tőzsdeüzemeltető] Nord Pooltól arról, hogy a leányvállalatok felfüggesztik a kereskedést, mivel fennáll a kockázata annak, hogy nem tudnak fizetni az orosz villamos energiáért" - közölte a vállalat az ügynökséggel.



A múlt hónapban Litvánia lett az első uniós állam, amely leállította az orosz gázimportot, és az ország kőolajának vásárlását is megtagadta.