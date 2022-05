Háború

Globális búzaháború közeleg - figyelmeztet Oroszország

A búza ára az elmúlt két hónapban rekordmagasságba szökött, mivel az olyan nagy termelők, mint Oroszország, Kazahsztán és India a hazai piacuk védelme érdekében leállították az exportot. Ez világszerte az élelmezésbiztonság hiányától és az éhezéstől való pánikot keltett.



Az orosz Izvesztyija újságnak nyilatkozó szakértők szerint az év eleje óta a búza ára több mint 60%-kal emelkedett. Szerintük a drágulást az Oroszország és Ukrajna közötti háború okozta, amely a világ búzaexportjának közel egyharmadát adja.



A tavaly júliusban kezdődött 2021-2022-es szezonban a globális búzaexport 16%-át az orosz beszállítók, 10%-át pedig az ukrán termelők adták. A konfliktus miatt azonban mindkét ország betiltotta a búzaexportot. Februárban Oroszország június 30-ig korlátozta az Eurázsiai Gazdasági Unión (EAEU) kívüli összes gabonaféle (búza, rozs, árpa és kukorica) kivitelét. Közben Ukrajna egyetlen megmaradt kikötője sem üzemel Odesszában.



Az Oroszország-ellenes szankciók arra kényszerítették a nemzetközi vállalatokat, hogy megszakítsák a régóta fennálló üzleti kapcsolatokat és elhagyják Oroszországot, ami ellátási zavarokat okozott. Az egyik példa erre, hogy az EU nemrég megtiltotta az együttműködést a fekete-tengeri Novorosszijszk kereskedelmi tengeri kikötővel, amelyen keresztül az exportált gabona több mint felét szállítják.



Sőt, Moszkva exporttilalomról szóló döntését követően Kazahsztán is követte a példát a saját korlátozásával, míg e hónap elején India is törölte a búza exportját, mondván, hogy "India, a szomszédos és más sebezhető országok élelmezésbiztonsága veszélyben van".

A gabonaválság az egész világon érezhető, de a legélesebben Afrikában, amely szükségleteinek 90%-ában a fekete-tengeri régióból származó exportra támaszkodik. Múlt hónapban António Guterres ENSZ-főtitkár arra figyelmeztetett, hogy a búzapiac jelenlegi helyzete miatt az emberiség egyötödét fenyegeti a szegénység és az éhezés veszélye.



A nyugati államok azzal vádolják Oroszországot, hogy "búzaháborút" robbantott ki, és Moszkvát teszik felelőssé a jelenlegi válságért, de szakértők szerint a súlyosbodó válságért nem egyedül Oroszország a felelős, vagy ha igen, akkor nem önként. Oroszország nem tiltotta be az exportot, hanem ideiglenes vámokat és kvótákat vezetett be a hazai piac védelme érdekében. Ami Ukrajnát illeti, az EU-s segítség fedezete alatt aktívan kivonják a gabonát a raktárakból. A blokk vezető diplomatája, Josep Borrell nemrég kijelentette, hogy "Ukrajnát segíteni kell abban, hogy továbbra is termelhessen és exportálhasson gabonát és búzát", és mivel az ukrán raktárak most tele vannak, "ki kell üríteni őket, hogy helyet csináljanak az új termésnek".



Az Izvesztyija szakértőkre hivatkozva megjegyzi, hogy nem Oroszország és Ukrajna az egyetlen kulcsfontosságú globális búzaexportőr. Más termelők is megmenthetik a világpiacot a válságtól, például az Egyesült Államok és Kanada, amelyek 26, illetve 25 millió tonna búzát exportálnak, ami a globális kivitel mintegy 25 százaléka. További jelentős nyugati termelők Franciaország (19 millió tonna) és Németország (9,2 millió tonna). Elemzők szerint azonban ezek az országok nem valószínű, hogy megosztják gabonájukat a rászorulókkal, saját élelmezésbiztonságukat helyezik előtérbe.

"A termelő országoknak meglesz a saját bajuk, elsősorban az energiaárakkal, a termelési költségekkel és az inflációval kapcsolatban, így valószínű, hogy egyszerűen nem tudnak gondoskodni azokról az országokról, amelyek éhezni kényszerülnek" - idézik Nyikolaj Vavilovot, a Total Research stratégiai kutatási szakértőjét.



Egy másik szakértő, az NTech kutatócég elemzési részlegének vezetője, Daria Akimova szerint ezek az országok meg akarják majd tartani nyersanyagaikat, hogy megvédjék gazdaságukat a további inflációs kiugrásoktól.



"Annak érdekében, hogy megvédjék magukat az éhínségtől országon belül, és csökkentsék saját inflációjukat, a termelő országok igyekeznek megtartani a nyersanyagokat. Mivel valutaingadozás, sőt bármilyen instabilitás esetén mindig kifizetődőbb nyersanyagot tartani, mint készpénzt: az nem értékelődik le olyan gyorsan, mint a valuta" - jelentette a lap Akimovára hivatkozva.



A szakértők nagyrészt nem tudják megjósolni, hogyan fog tovább alakulni a búza piaci helyzete. Egyrészt Viktor Tunev, az Ingosstrakh Investments vezető elemzője szerint egy ilyen széles körben termelt alapanyag, mint a búza ellátási problémáit valószínűleg az új termés, valamint az ukrajnai és oroszországi szállítások helyreállítása fogja megoldani, amint a konfliktus rendeződik.



Az viszont nem világos, hogy mennyi időbe telik majd ennek megoldása. Egyes szakértők azt állítják, hogy a nyugati államok egy bizonyos ponton kénytelenek lesznek arra kérni Oroszországot, hogy a szankciók feloldásáért cserébe ossza meg az ellátást.