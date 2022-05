Háború

Kamu Putyin betegsége? A haldokló Putyinra fogják az atom bevetését?

Információk szerint az egyre kilátástalanabb ukrajnai orosz invázióban, ha úgy döntenének, hogy megoldásként atomfegyvert vetnek be az oroszok, jobb lenne azt egy haldokló Putyinra fogni. 2022.05.21 07:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról a ma.hu elsőként számolt be, május elején Vlagyimir Putyin eltűnt. Orosz ügynökök szerint halálos beteg, amit alátámaszt, hogy erőteljesen püffedt az arca, ez pedig hosszadalmas kezelésre utal. A brit hírszerzés szerint a betegeskedő orosz vezetőt mostanában folyamatosan orvosok hada veszi körül. Egyes hírek szerint rákban szenved, kemoterápiás és szteroidos kezelés alatt áll, miközben egyéb betegségek is gyötrik. Más beszámolók szerint Parkinson-kórban vagy korai stádiumú demenciában szenved. Borisz Karpicskov, a Nagy-Britanniába disszidált ex-KGB-ügynök úgy véli, Putyin őrült – vagy legalábbis cselekedetei azt mutatják, megszállottja a paranoiás gondolatoknak. Karpicskov a brit The Sun bulvárlapnak nyilatkozva Putyint e tekintetben Sztálinnal hasonlította össze, aki legalább egy agyvérzésen átesett. Nem csoda, hogy mindenki úgy gondolja, Putyin-hasonmás parádézott a Győzelem napi ünnepségen is.

Ám ha Vlagyimir Putyin ennyire beteg és műtétekre szorul, akkor minden bizonnyal a hatalom átadásáról is gondoskodni kell. Miközben egyre gyászosabb harci helyzetben vannak az oroszok az ukrán frontokon. Ez a két krízis nemhogy súlyosbítja a helyzetet, hanem éppenséggel lehet, hogy ez adja a megoldást a hatalom kezébe. Hiszen ha győztesként akarnak kijönni a háborúból, előfordulhat, hogy atomfegyvert vetnek be, amit ilyenkor célszerű egy haldokló Putyinra fogni, mint bármely más katonai vezetőre.



Annyi bizonyos, hogy jelenlegi állapota nagyon komoly hatással van Oroszország kormányzására és a háború kimenetelére. Egyelőre gyengélkedései alatt a keményvonalas Nyikolaj Patrusev, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács titkára, a KGB volt munkatársa és egyik utódügynökségének régi igazgatója veszi át feladatait. Patrusev azonban a rezsim egyik legfajsúlyosabb ideológusa is.



Nem csoda, hogy a találgatások legfőbb alapját Putyin nyilvános megjelenései adják. A Győzelem napi ünnepség előtt emlékezetes volt találkozója Szergej Sojgu védelmi miniszterrel, ahol egy apró asztalba kapaszkodott, mint aki remeg és szédül. Hatalmas asztalnál fogadta diplomáciai vendégeit, amelyet bár a koronavírus-járványra fogtak, de állítólag aki Putyin közelébe akar kerülni, annak nemcsak PCR-tesztet kell végeznie, hanem még székletmintát is kell adnia.



Azonban nem ismert, hogy a Putyinhoz közelebb álló források igazat mondanak-e, vagy félretájékoztatnak. Utóbbira azért van esély, mert ezzel meggyengítenék a despota erejét a belügyekben és az ukrán hadszíntéren. "Putyin egészségügyi válságának kiszivárogtatása – vagy kitalálása – befolyásszerzési kísérlet is lehet” – véli John Spicer, a CIA egykori Oroszországra szakosodott tisztje. A dezinformációnak azonban a fent már említett oka - miszerint könnyebb a háborús bűnöket és egy csapást egy halott vezérre kenni - sokkal ijesztőbb...