Ukrajnai háború

Polgármester: orosz rakétatámadás érte a nyugat-ukrajnai Zsitomir megyét, sebesültek, károk

Rakétacsapás érte pénteken Ukrajnában, a kijevi régiótól nyugatra fekvő Zsitomir megyében Malin várost, az eddigi információk szerint hárman sebesültek meg, és komoly károk keletkeztek - közölte videoüzenetben Olekszandr Szitajlo, a település polgármestere.



Hozzátette, hogy a támadásban megrongálódott egy infrastrukturális objektum és csaknem száz lakóház. Szavai szerint a helyszínen dolgoznak a mentést végzők és a nyomozócsoport. A szakemberek igyekezek helyreállítani a megszakadt áramellátást az érintett lakónegyedben. Az Ukrajinszka Pravda című lap hozzáfűzte, hogy a reggeli órákban két robbanás történt Zsitomir megyei városban. Az ukrán légvédelem eközben a szintén nyugat-ukrajnai Lviv megye fölött lelőtt egy orosz rakétát.



Az ország középső részében lévő Poltava megyében Lubni település környékére mérek csapást az orosz csapatok egy infrastrukturális objektumra - hozta nyilvánosságra Dmitro Lunyin, a megyei katonai adminisztráció vezetője, hozzátéve, hogy senki sem sebesült meg.



Szerhij Hajdaj, a Donyec-medencei Luhanszk megye kormányzója arról számolt be Telegram üzenetküldő alkalmazáson, hogy újabb orosz tüzérségi támadás érte Szeverodoneck várost, ahol lövedékek csapódtak be egy óvóhelyként szolgáló iskolába. A tanintézet több mint kétszáz embernek, köztük sok gyereknek nyújtott menedéket. Három felnőtt a helyszínen életét vesztette. A helyi rendőrség igyekszik másik óvóhelyre átvinni az iskolából az ott tartózkodókat, a kormányzó pedig felszólította a városban maradtakat, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.



Az ukrán különleges hadműveleti erők sajtószolgálata közölte, hogy katonáik lőszerrel együtt megsemmisítettek egy orosz tankelhárító csoportot. Azt viszont nem hozták nyilvánosságra, hogy ez hol és mikor történt.



Közben Denisz Prokopenko, az ukrán nemzeti gárdához tartozó Azov ezred parancsnoka legújabb videoüzenetében azt állította, hogy a súlyosan sebesült katonák, akiket a napokban evakuáltak a mariupoli Azovsztal üzemből orosz megszállás alatti területre, már fogolycserével ukrán ellenőrzésű területre kerültek.



Az Ukrajinszka Pravda hozzáfűzte, hogy az ukrán oldal nem kommentálja a mariupoli helyőrség megmentésére irányuló műveletet, Kijevben eddig csak azt erősítették meg, hogy az oroszok által körbezárt Azovsztalban lévő katonák életének megmentésére adtak utasítást. Csütörtökön az Azov helyettes parancsnoka, Szvjatoszlav Palamar azt mondta, hogy ő és az alakulat parancsnoksága továbbra is az Azovsztal területén maradtak.



Dmitro Orlov, a keleti országrészben lévő Zaporizzsja megyében orosz megszállás alá került Enerhodar polgármestere közben arról tájékoztatott, hogy tűzoltók kezdtek tüntetést, miután az orosz csapatok elrabolták Vitalij Trojant, a tűzoltó-mentő osztag parancsnokát. A demonstrációt a polgármester szavai szerint az orosz katonák erővel szétkergették, több embert megvertek, és károkat okoztak mentőberendezésekben is.

Katerina Pavlicsenko ukrán belügyminiszter-helyettes arról adott hírt, hogy Kijev megyében egy hónap alatt egy speciális rendőri csoport 13 olyan áldozatot jegyzett fel, akik ellen az orosz katonák szexuális bűncselekményt követtek el. Hozzátette, hogy május 10. óta ilyen különleges rendőrcsoport működik az északkeleti Szumi megyében, és fokozatosan terjesztik ki a hatóságok ez irányú vizsgálataikat Ukrajna más, orosz megszállás alól felszabadított régióira.