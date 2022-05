Ukrajnai háború

Az orosz erők rakétacsapást mértek Odessza megyére, sérültek

2022.05.17 03:36 MTI

Az orosz erők hétfő reggel rakétacsapást mértek a dél-ukrajnai Odessza megyére, az eddigi információk szerint négyen sebesültek meg a támadásban, köztük egy gyermek - közölte az Ukrajinszka Pravda hírportál a katasztrófavédelemre és a déli hadműveleti parancsnokságra hivatkozva.



A repülőgépekkel végrehajtott csapásmérés következtében károk keletkeztek egy turisztikai infrastrukturális objektumban, ahol házak dőltek össze és tűz ütött ki. Ezenfelül lövedékek csapódtak be a korábbi orosz támadásokban megsérült és jelenleg nem üzemelő hídba, a Dnyisztrovszkij Liman fekete-tengeri öböl fölött - tette hozzá a hírportál.



Az odesszai városi tanács még arról számolt be, hogy a megyében a víz partra sodort két horgonyaknát is, amelyet a tűzszerészek hatástalanítottak.



Az ukrán déli hadműveleti parancsnokság a Facebookon arról is hírt adott, hogy az úgyszintén az ország déli részén lévő Herszon és Mikolajiv régiókban az orosz csapatok jelenleg nem folytatnak támadó műveleteket, ehelyett erősítik vonalaikat az eddig elfoglalt területek határain a térségben. Folytatják továbbá a mentési munkálatokat a Kígyó-szigetnél megsemmisített, Szerna típusú partraszálló hajójuknál, és az általuk elfoglalt szigeten is igyekezek erősíteni pozícióikat.



Az ukrán vezérkar legfrissebb hétfői összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 27 700 orosz katona esett el Ukrajnában február 24. óta. Az ukrán erők megsemmisítettek kétszáz orosz repülőgépet, 165 helikoptert, 13 hadihajót, 1228 harckocsit, 2974 páncélozott harcjárművet, 577 tüzérségi és 89 légvédelmi rendszert, valamint 195 rakéta-sorozatvetőt.



Közben Christina Queen, az Egyesült Államok ukrajnai ügyvivője a Jevropejszka Pravda hírportálnak adott interjújában lehetségesnek mondta, hogy Ukrajna - Finnországhoz és Svédországhoz hasonlóan - a tagsági cselekvési terv (MAP) szakasza nélkül a NATO tagjává válhat, mert szavai szerint ez nem kötelező része a csatlakozási eljárásnak.

"Ami Finnország MAP nélküli csatlakozásának lehetőségét illeti, a tagsági cselekvési terv soha nem volt jogszabályi előírás a NATO-csatlakozáshoz, ami azt jelenti, hogy Ukrajna úgyszintén csatlakozhat a szövetséghez a MAP nélkül is. Mindazonáltal nem nevezném ezt rövidített csatlakozási eljárásnak" - fejtette ki az ügyvivő. Megjegyezte, hogy a MAP olyan mechanizmus, amellyel a tagállamok teljesíthetik a NATO-kompatibilitási követelményeket, ha pedig valamely állam már kész az összes követelmény teljesítésével, akkor a tagsági cselekvési terv feleslegessé válik. "Ezért sem Ukrajnának, sem más államnak nem szükséges, hogy tagsági cselekvési tervet kapjon és azt végrehajtsa, ha általánosságban megfelel a legtöbb követelménynek" - hangsúlyozta Christina Quinn.







Közben a Donyeck-megyei Mariupolban körbezárt ukrán helyőrség tagjainak hozzátartozói Törökországban tartott sajtótájékoztatójukon arra kérték Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy vonja be Hszi Csin-ping kínai vezetőt a kikötővárosban található Azovsztal acélműben lévő ukrán katonák megmentésébe. A kulcsfontosságú Azovi-tengerparti városba az orosz erők már benyomultak, a várost védő ukrán alakulatok pedig jelenleg a mintegy 11 ezer négyzetkilométeren elterülő Azovsztal gyártelepen összpontosították erőket. Az orosz csapatok hetek óta ostromolják a gyárterületet, sikertelenül - írta korábbi híradásaiban az Ukrajinszka Pravda.