Ukrajnai háború

Euractiv: egyes országokban nő az ellenérzés az ukrán menekültekkel szemben

Közép- és Kelet-Európa egyes országaiban nő az ukrán menekültekkel szembeni ellenérzés, különösen az oroszpártibb országokban, például Szlovákiában és Bulgáriában, ahol az emberek a menekültek "kiváltságait" kritizálják - írta csütörtökön az Euractiv, az uniós ügyekkel foglalkozó brüsszeli hírportál.



Az Euractiv szerint a legtöbb országban pozitívan állnak az ukrán menekültekhez, azonban Közép- és Kelet-Európában egyes országokban előfordul, hogy utcai tüntetések szerveződnek ellenük. Bulgáriában például az emberek csupán 38 százaléka vélekedik pozitívan a menekültekről, 18 százalékuk elutasítja őket.



Branislav Tichy szlovák emberi jogi aktivista úgy fogalmazott: "a neheztelés nő, a segítő szándék csökken".



"Szlovákia-szerte tiltakozások alakulnak ki újabban az Ukrajnából érkező menekültek segítése ellen. A +mi lesz velünk, szlovákokkal és gyermekeinkkel?+ -érzés kezd elterjedni az országban" - idézte az Euractiv az aktivista Facebook-bejegyzését.



A cikk szerint Közép- és Kelet-Európa egyes országaiban gyakran szít ellenérzést a menekültek segítése, mert az emberek úgy vélik, hogy a kormányuk nagyobb gondot fordít a menekültekre, mint az ország saját állampolgáraira.



A portál megjegyzi, hogy Bulgáriában a nacionalista, oroszbarát Vazrazsdane (Újjászületés) párt, amely a választók mintegy 10 százalékának támogatását élvezi, az ukrán menekültekről álhíreket terjeszt, amelyek arra épülnek, hogy sok bolgár szegénységben él, és ahelyett, hogy az állam és az EU róluk gondoskodna, minden figyelem az ukránokra irányul.



A cseh jobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia Párt is bírálja a kormányt, amiért segítséget nyújt az ukrán menekülteknek - idézi fel az Euractiv, s említést tesz Lengyelországról is, ahol a radikális jobboldali Konföderáció párt szerint az ukrán menekültek jelenleg túl sok kiváltságot élveznek. "A legutóbbi felmérések azonban arra mutatnak rá, hogy a menekültek segítését a lengyelek több, mint 90 százaléka támogatja" - teszi hozzá az Euractiv.



Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint a háború kezdete óta csaknem hatmillió ukrán menekült el hazájából. A legtöbbjüket Lengyelország és Románia fogadta be (3,2 millió, illetve 889 ezer főt). Körülbelül 772 ezren Oroszországba és 577 ezren Magyarországra távoztak.