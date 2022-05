Ukrajnai háború

Von der Leyen: Oroszország közvetlen fenyegetést jelent a világrendre

Oroszország közvetlen veszélyt jelent a világrendre az Ukrajna elleni barbár háború, a Kínával kötött aggodalomra okot adó paktum és az új típusú, jobbára önkényes nemzetközi kapcsolatokra törekvése miatt - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Tokióban, az Európai Unió és Japán vezetőinek csúcstalálkozóját követően csütörtökön.



Ursula von der Leyen hangsúlyozta, az Európai Unióhoz hasonlóan Japán is tisztában van azzal, hogy mi forog kockán.



"Nem csak Ukrajna jövője. Nem csak Európa jövője. De a szabályokon alapuló világrend jövője" - fogalmazott. Ez - emelte ki - még fontosabbá teszi az olyan hasonló gondolkodású partnerek számára, mint az EU és Japán, hogy megerősítsék kapcsolataikat - tette hozzá.



Az uniós bizottság elnöke elmondta, hogy az EU és Japán együttműködésük megerősítésében egyezett meg, egyebek mellett olyan digitális partnerség elindításában, amely a versenyképességre és a biztonságra összpontosít. Hozzátette, mindkét fél azon dolgozik, hogy diverzifikálja és megerősítse az ellátási láncokat.



"Ez azért fontos, mert vannak olyan anyagok és technológiák, amelyek nélkülözhetetlenek lettek gazdaságainkban és a mindennapi életünkben, mint például a félvezetők. Megbízható ellátási láncokra kell támaszkodnunk" - húzta alá az Európai Bizottság elnöke.



Kisida Fumio japán miniszterelnök a sajtótájékoztatón kiemelte, Oroszország inváziója Ukrajnában nem csak Európát érinti, hanem megrázza a nemzetközi rend egészét, beleértve Ázsiát is. "Ezt nem szabad eltűrni" - fogalmazott.



Közölte, országa a korábbinál szorosabb együttműködésben állapodott meg az Európai Unióval és a világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetőivel az Oroszországgal szemben hozható intézkedések összehangolására.



Elmondta, továbbá az EU és Japán megállapodott abban, hogy együttműködnek a szabad és nyitott indiai-csendes-óceáni térség megvalósításában, valamint az energiabiztonság szavatolásában.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a közös sajtótájékoztatón azt mondta, az Európai Unió és Ukrajna együttműködése alapvető jelentőségű, de rendkívül fontos az indiai-csendes-óceáni térséggel ápolt kapcsolatok erősítése is. Az EU ezért szorosabb konzultációkat, és egyre határozottabb összefogást sürget Kínával kapcsolatban - mondta. Oroszországgal összefüggésben Michel aláhúzta: az EU és Japán szoros együttműködésben válaszol Oroszország katonai fellépésre annak leghatározottabb elítélése és a büntető intézkedések bevezetése által.