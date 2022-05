Háború

Hoppá: A finn elnök és miniszterelnök nyilatkozatot tett a NATO-ról

Sauli Niinisto finn elnök és Sanna Marin miniszterelnök csütörtök reggel közös nyilatkozatot tett, amelyben megerősítették, hogy nemzetük a NATO tagjává kíván válni. Az ország a hidegháború idején tartózkodott attól, hogy kérje a csatlakozást, de az Ukrajna elleni februári orosz támadás után megfordult a kocka.



A nyilatkozatban kifejtették, hogy "Finnország a NATO tagjaként erősítené az egész védelmi szövetséget". A két tisztségviselő szerint országuknak "haladéktalanul kérnie kell a NATO-tagságot".



A NATO azt állítja, hogy tisztán védelmi célú szervezet, de Oroszország, amelynek 1340 kilométeres szárazföldi határa van Finnországgal, a blokk bővítését a nemzetbiztonságot fenyegető veszélynek tekinti. Moszkva arra figyelmeztetett, hogy Helsinki elveszíti a megbízható közvetítői státuszát, amelyet a NATO-nak a múlt század nagy részében a csatlakozástól való elzárkózása biztosított számára. Azt is mondta, hogy Finnország biztonságát inkább veszélyeztetné, mint szolgálná a NATO-csatlakozás, mivel Oroszországnak válaszolnia kellene a bővítésre.

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw — TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022

Oroszország Ukrajnát ért támadása, amelyet Moszkva szerint részben a NATO kúszó terjeszkedése motivált, a finn közvéleményt a blokkhoz való csatlakozás javára billentette. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a lakosság mintegy háromnegyede támogatja a lépést.



Egy különleges kormányzati testület, amelynek tagja a két finn vezető tisztviselő és a kabinet több tagja, várhatóan még ezen a héten összeül, hogy hivatalos kérelmet írjon, amelyet aztán a finn parlament elé terjesztenek jóváhagyásra.



Ezt követően a jelenlegi NATO-szövetségesek törvényhozó testületeinek jóvá kell hagyniuk a kérelmet, mielőtt Finnország is taggá válhat. Pekka Haavisto külügyminiszter a héten azt mondta, hogy a folyamat legkorábban októberben fejeződik be, de akár 12 hónapig is eltarthat.



A skandináv társország Svédország is potenciális kérelmező, de a kormányban nézeteltérések vannak arról, hogy a NATO-tagságra kell-e törekednie. Az országnak a napóleoni háborúkig visszanyúló hagyománya van a csatlakozástól való elzárkózásban. A közvélemény-kutatások szerint jelenleg a svédek nagyjából fele támogatja a NATO-hoz való csatlakozást.



Peter Hultqvist svéd védelmi miniszter a hét elején azt mondta, hogy ha országa benyújtja NATO-csatlakozási kérelmét, akkor annak feldolgozását a finn pályázattal együtt kérné.