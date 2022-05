Háború

A legnagyobb pálmaolaj-termelő az ellátási válság megoldását fontolgatja

Malajzia a pálmaolajra kivetett exportadó csökkentésére készül a globális étolajhiány és a növekvő kereslet közepette - mondta Zuraida Kamaruddin ültetvényipari és nyersanyagipari miniszter kedden a Reutersnek.



"Ezekben a válságos időkben valószínűleg lazíthatunk egy kicsit, hogy több pálmaolajat lehessen exportálni" - mondta Kamaruddin, hozzátéve, hogy a csökkentést ideiglenes intézkedésnek tervezik. Megjegyezte, hogy az adót a jelenlegi 8%-ról akár 4-6%-ra is csökkenthetik.



A tisztviselő szerint az osztálya már továbbította a csökkentési javaslatot a pénzügyminisztériumnak, ahol egy bizottságot állítottak fel annak megvalósíthatóságának megállapítására. Kamaruddin elmondta, hogy már a jövő hónapban döntést vár.



Az adócsökkentésen kívül Malajzia azt is tervezi, hogy az élelmiszeripar pálmaolaj-ellátását előnyben részesíti, és leállítja a B30-as biodízel-keverést - jelentette be a tisztviselő.



Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolajtermelője, amelyet az élelmiszerektől a háztartási vegyi anyagokig számos termékben használnak, és a világ növényiolaj-szállításainak nagyjából 60%-át adja. Kamaruddin szerint több importőr, köztük India, Irán és Banglades is sürgette Malajziát, hogy csökkentse az adót, és még barterkereskedelmet is javasoltak az árura.



A globális étolajpiacon a hiány fokozódott, miután Oroszország ukrajnai háborúja megzavarta a napraforgóolaj-szállításokat, míg a világ legnagyobb pálmaolajtermelője, Indonézia betiltotta az exportot.