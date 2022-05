Kisiklott egy vonat Bécs közelében, egy ember meghalt, sokan megsérültek

Kisiklott egy vonat hétfőn délután a Bécstől délre található Münchendorf településének közelében, egy ember életét vesztette, ketten súlyos, tizenegyen pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek - közölte Andreas Zenker, az alsó-ausztriai vöröskereszt szóvivője.



Az osztrák államvasutak közlése szerint a szerencsétlenség röviddel 18 óra után történt a pottendorfi vonalon.



A Kronen Zeitung osztrák lap internetes oldalán közzétett felvételeken a balesetben kisiklott vonatot és egy felborult kocsit is lehetett látni a sínek mellett. A mentőegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, négy mentőhelikopter is bevetésen volt.



A balesetet sérülés nélkül átvészelő utasokat az alsó-ausztriai vöröskereszt münchendorfi segélyközpontjába szállították.

🚨 #BREAKING: Serious train accident in #Münchendorf:

According to initial information, there are several injured, several helicopters are in use. #Austria pic.twitter.com/v4bOaaLrnX