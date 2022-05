Ukrajnai háború

Odessza üdülőövezetébe és egy északi zsidó temetőbe is orosz rakéta csapódott

A Dumszkaja helyi hírportál beszámolója szerint legalább öt robbanás történt, és polgári létesítményekben keletkeztek károk. A hírportál értesülései szerint legalább egy orosz rakétát sikerült az ukrán légvédelemnek a levegőben megsemmisítenie, viszont több rakéta a tengerparton lévő objektumokba csapódott be.



Később az odesszai városi tanács pontosította a hírt, eszerint egy orosz rakétát megsemmisített a légvédelem, és két rakéta csapódott be a város lakott területén, egy part menti üdülőövezetben. A helyszínen tűz ütött ki, de senki sem sérült meg.



Eközben a keleti országrészben lévő Harkiv megye vezetése arról számolt be, hogy a régióban az orosz tüzérség több települést is lőtt, aminek következtében vasárnap öten vesztették életüket és öten megsebesültek.



Olekszandr Tkacsenko kulturális miniszter közölte, hogy orosz rakéta csapódott be egy zsidó temetőbe, az északkelet-ukrajnai Szumi megyében lévő Hluhiv településen. Több sír megrongálódott, de a politikus arra nem tért ki, hogy történt-e személyi sérülés.