Ukrajnai háború

Villámlátogatást tett Ukrajnában Jill Biden

Villámlátogatást tett Ungváron Jill Biden, Joe Biden amerikai elnök felesége, és találkozott Olena Zelenszka ukrán first ladyvel - közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás sajtószolgálata.



A sajtóközlemény szerint jelzésértékű, hogy a két ország first ladyje akkor találkozott Kárpátalja megyeszékhelyén, amikor Ukrajnában az anyák napját ünneplik.



Biden és Zelenszka felkerestek egy ungvári iskolát és találkoztak a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült és ott ideiglenesen elszállásolt menekültekkel.



A sajtóközlemény úgy fogalmaz, hogy az amerikai first lady látogatása azt demonstrálja, hogy az Egyesült Államok magas rangú képviselői támogatják Ukrajnát. Jill Biden látogatását - a közlemény megfogalmazása szerint "érthető okokból" - titokban tartották, az esemény nem volt sajtónyilvános, csak a Fehér Ház sajtószolgálata volt jelen.