Eurobarométer: a fiatalok szerint az EU-nak a béke megőrzését kell a legfontosabb céljának tekintenie

Az, hogy sokan nem vettek részt a határon átnyúló uniós programokban, továbbra is leginkább a pénzügyi lehetőségek hiánya miatt volt.

Az európai fiatalok szerint az Európai Uniónak (EU) a béke megőrzését, a nemzetközi biztonság megerősítését és a nemzetközi együttműködés előmozdítását kell legfontosabb céljának tekintenie - derült ki az Európai Bizottság által pénteken közzétett Eurobarométer-felmérésből.



Az ifjúság 2022-es európai éve alkalmából készített felmérés szerint az EU-nak javítania kell a fiatalok munkalehetőségeit, fel kell lépnie a szegénység és a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek ellen, elő kell mozdítania a környezetbarát szakpolitikákat, és küzdenie kell az éghajlatváltozás ellen.



A fiatalok emellett a mentális és testi egészséget és jóllétet, valamint az oktatást és a képzést tekintették azoknak a területeknek, melyeknek az ifjúság európai évében kiemelt figyelmet kell szentelni. A felmérés azt mutatja, hogy a világjárvány ellenére 2019-hez képest nőtt a fiatalok nemzetközi mobilitása. Az elmúlt két évben tízből csaknem négy fiatal vett részt szakmai, önkéntes, tanulási vagy sporttevékenységben egy másik uniós országban, míg 2019-ben ez az arány tízből három volt - közölték. Az, hogy sokan nem vettek részt a határon átnyúló uniós programokban, továbbra is leginkább a pénzügyi lehetőségek hiánya miatt volt - közölték.



Az Eurobarométer felmérés szerint a fiataloknak egyre aktívabbak a közösségeik, legtöbben részt vesznek egy vagy több ifjúsági szervezet munkájában is. Az ifjúság európai évével kapcsolatban a fiatalok leggyakrabban említett elvárása az, hogy a politikai döntéshozók hallgassák meg, mire van szükségük, és aszerint cselekedjenek, valamint az, hogy támogassák a fiatalok személyes, társadalmi és szakmai fejlődését.



Az Európai Bizottság közölte: pénteken új online platformot tett elérhetővé, hogy megkönnyítse az európai fiatalok számára véleményük kifejezését. A fiatalok emellett egyedülálló lehetőséget kapnak arra is, hogy közvetlenül kapcsolatba léphessenek a döntéshozókkal, és minden szakpolitikai területen ismertethessék elképzeléseiket és ötleteiket - tették hozzá a felmérés készítői.