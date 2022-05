Orosz kémhajó Írország partjainál, ahol az atomtámadást szimulálták

Egy orosz kémhajót láttak tavaly Írország nyugati partjainál, ahonnan az orosz állami média pár napja halálos atomtámadást szimulált.



A Yantar nevű 110 méter hosszú orosz hajót 2021 augusztusában látták ír vizeken, hónapokkal azelőtt, hogy Putyin háborút indított Ukrajna ellen, és fenyegetni kezdte a nyugatot.



A védelmi erők akkor azt mondták, hogy tudtak a hajóról, amelyről ismert, hogy megfigyelési műveleteket végez.



Egy akkori nyilatkozatukban azt mondták: "A hajó az automatikus azonosító rendszeren keresztül sugároz, és az ír felségvizeken kívül tartózkodik. Ez a tevékenység összhangban van az ENSZ tengerjogi egyezményének (UNCLOS) a nemzetközi vizeken való áthaladásra vonatkozó szabályaival.



"A felségvizek 12 tengeri mérföldre vannak Írország partjaitól, és az UNCLOS értelmében a nyílt tengeren a kizárólagos gazdasági övezeteken belül közlekedő hajókra vonatkozóan nincs korlátozás."



A hajó hivatalosan oceanográfiai kutatóhajó, de kiterjedt megfigyelőberendezéseket hordoz, és képes kémfelszereléseket csatlakoztatni a világ internetes forgalmát bonyolító tenger alatti kábelekre.



Annak idején Donegal partjainál látták a hajót, annak a helynek a környékén, ahol az orosz állami média egy olyan nukleáris fegyver bevetését szimulálta, amely Írországot és az Egyesült Királyságot "radioaktív sivataggá" változtatná.

Dmitrij Kiszeljov orosz tévébemondó a hét elején mutatta be egy víz alatti rakéta felbocsátását Donegal partjainál.



Putyin emberei azt mondják, hogy ez elpusztítaná a "Brit-szigeteket", de Írországot egy szóval sem említik, annak ellenére, hogy a térképek szerint minket érne elsőként a fegyver.



A műsorvezető elmagyarázta: "Egy másik lehetőség, hogy Nagy-Britanniát a tenger mélyére merítik az orosz Poisedon pilóta nélküli víz alatti járművel.



"Ez 1 km mélységben, 200 km/órás sebességgel közelíti meg a célpontot. Ezt a víz alatti drónt nem lehet megállítani. A rajta lévő robbanófej hatóereje akár 100 megatonna is lehet.

"Ennek a termonukleáris torpedónak a felrobbanása Nagy-Britannia partjainál gigantikus, akár 500 méter magas cunami hullámot okozna.



"Egy ilyen zárótűz önmagában is extrém dózisú sugárzást hordoz. Miután áthalad a Brit-szigetek felett, radioaktív sivataggá változtatja azt, ami esetleg megmarad belőlük."



Bár sokan riadót fújnak, Tom Clonan szenátor, nyugalmazott katonatiszt és biztonsági elemző szerint "rendkívül kicsi az esélye annak, hogy a rakéta valóban Írország irányába induljon".



"Tudom, hogy sokan lesznek, akik ezt hallgatják, akiket ez nagyon megrémít, vagy félelmet és nyugtalanságot kelthet, de ennek az esélye rendkívül kicsi. Ez propaganda."

A legmagasabb szintű biztonsági elemző megtalálta az írországi nukleáris fenyegetésnél használt Poisedon nukleáris fegyvert szállító orosz tengeralattjárót.



Mint ahogyan már írtuk, a hajót először 2021 nyarán küldték ki tengeri tesztelésre, és az orosz média arról számolt be, hogy fegyverteszteket hajtott végre. A vezető biztonsági elemző szerint jelenleg szárazdokkban van.



A Belgorod az a hatalmas haditengerészeti tengeralattjáró, amelynek az lenne a feladata, hogy hordozza a fegyvert, amelyet az orosz állami televízió az Egyesült Királyság és Írország elpusztításával való fenyegetésben használt.



Az ismert elemző, H. I. Sutton elmondta: "Annak ellenére, hogy az #Orosz Állami TV azzal fenyegetőzik, hogy elpusztítja az Egyesült Királyságot (és Írországot?) egy Poseidon nukleáris torpedóval, az egyetlen Poseidon tengeralattjáró valójában szárazdokkban van. Néhány nappal ezelőtti kép, de a Belgorod még mindig nem elérhető. A tengeralattjárót még nem helyezték üzembe."



Állítólag ez a legnagyobb tengeralattjáró, amelyet 30 éve építettek, és nagyobb, mint a legnagyobb nyugati tengeralattjáró, az amerikai haditengerészet Ohio-osztálya.

***UPDATE***



Despite #Russian State TV threats of destroying UK (and Ireland?) with a Poseidon nuclear torpedo, the only Poseidon submarine is actually in dry dock. Image from a few days ago but confident Belgorod is still unavailable. The submarine hasn't been commissioned yet pic.twitter.com/iyqK4nYhYF