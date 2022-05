Koronavírus-járvány

Lengyelországban hivatalosan is feloldják a járványhelyzetet

A vészhelyzet legalább szeptemberig marad érvényben, az a hónap lesz ugyanis "valódi tesztje annak, hányadán is állunk a járvánnyal". 2022.05.07 11:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lengyelországban május 16-tól megszűnik a koronavírus-járvány elleni egészségügyi intézkedések gyors foganatosítása érdekében meghirdetett járványhelyzet, amelyet másik, készenléti jellegű jogi helyzet vált fel - közölte pénteki sajtóértekezletén Adam Niedzielski egészségügyi miniszter.



Lengyelországban március végén már feloldották az összes járványügyi korlátozást, kivéve az egészségügyi intézményekben továbbra is kötelező maszkviselést. A korlátozások bevezetését lehetővé tevő járványhelyzetet 2020. március 20-án vezették be.



A járványhelyzetet hivatalosan új jogi forma, a járványügyi vészhelyzet váltja fel. Erről Niedzielski a pénteki sajtóértekezletén elmondta: ez "bizonyos törvényhozói készenlét" fenntartását teszi lehetővé, egyben viszont jelzi, hogy a helyzet "határozottan jobb", a kockázatok alacsonyabbak.



A vészhelyzet legalább szeptemberig marad érvényben, az a hónap lesz ugyanis "valódi tesztje annak, hányadán is állunk a járvánnyal" - fogalmazott a miniszter.



Az aktuális járványügyi adatok kapcsán Niedzielski megerősítette: a az újonnan diagnosztizált fertőzések száma folyamatosan csökken, pénteken a mintegy 38 millió lakosú Lengyelországban 611 új koronavírus-fertőzést mutattak ki. Egyre alacsonyabb a kórházi kezelésre szoruló Covid-19-betegek száma is, jelenleg megközelítőleg ezer személyt ápolnak kórházban. Az orvosok az ő esetükben is a betegség könnyebb lefolyásáról számolnak be - tudatta az egészségügyi tárca vezetője.