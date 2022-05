Ukrajnai háború

Horvátország is felmentést kér az olajembargó alól

Horvátország felmentést kér a készülő európai uniós olajembargó alól a rijekai finomító részére, hogy továbbra is exportálhasson Oroszországból olyan kőolajszármazékokat, amelyek a dízel gyártásához szükségesek - írta pénteken a Vecernji List című horvát napilap brüsszeli tudósítója, nem hivatalos forrásokra hivatkozva.



A lap megkeresésére az INA horvát olajipari vállalat közölte: a vákuum gázolaj (VGO) elengedhetetlen a dízel gyártásához, az INA finomítóját pedig a termelési folyamatban a felhasználásra optimalizálták. A VGO ellátási forrásai korlátozottak. Ezért az INA továbbra is elkötelezett a vásárlása mellett, ahogyan ezidáig is az volt - írták.



Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén ismertette a testület javaslatát, miszerint az orosz kőolaj behozatalát hat hónapon belül le kellene állítani, a finomított kőolajtermékek importját pedig az év végéig kellene megszüntetni.



A Vecernji List szerint még nem született végső döntés. Mivel több ország is felmentést kért, lehet, hogy a javaslatot más formában fogadják el - fogalmaztak, hozzátéve, hogy egyelőre nem lehet tudni, Zágráb kérése termékeny talajra talál-e vagy sem.