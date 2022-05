Ukrajnai háború

Hosszabb hatótávolságú fegyverek szállításáról tárgyalt Johnson és Zelenszkij

A két vezető áttekintette az ukrajnai harci fejleményeket, és azt, hogy az ukrán fegyveres erőknek milyen további támogatásra van szükségük. 2022.05.06 07:34 MTI

Hosszabb hatótávolságú fegyverek szállításának lehetőségéről tárgyalt csütörtökön Boris Johnson brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.



A Downing Street esti beszámolója szerint Johnson és Zelenszkij telefonos megbeszélést tartott, amelyen a brit kormányfő kifejtette: az Ukrajna által vallott demokratikus értékek fontos ellensúlyt képeznek Vlagyimir Putyin orosz elnök "bukás felé tartó autokráciájával szemben".



Johnson szóvivőjének tájékoztatása szerint a két vezető áttekintette az ukrajnai harci fejleményeket, és azt, hogy az ukrán fegyveres erőknek milyen további támogatásra van szükségük.



Az erről tartott egyeztetés része volt a hosszabb hatótávolságú fegyverzet szállításának lehetősége, annak érdekében, hogy elejét lehessen venni az ukrajnai civil lakosság elleni tüzérségi támadásoknak - fogalmazott a londoni miniszterelnöki hivatal illetékese.



Nagy-Britannia régóta Ukrajna egyik legnagyobb nyugati fegyverellátója, és az orosz invázió február végi kezdete óta is több száz hordozható légvédelmi rakétarendszert, páncéltörő rakétákat, egyéb precíziós rakétafegyverzeti eszközöket, 120 páncélozott járművet, hajók ellen bevethető rakétarendszereket és drónokat adott át az ukrán fegyveres erőknek.



Johnson a héten, a kijevi parlament képviselőinek videókapcsolaton mondott beszédében bejelentette azt is, hogy London további 300 millió font értékben szállít felszereléseket Ukrajnának az orosz invázió elleni védelemhez.



A csomagban - az ukrán erők ellátására szolgáló, nagy teherbírású drónok és több ezer éjjellátó berendezés mellett - már szerepeltek az ukrán városokat lövő tüzérségi ütegek lokalizálására alkalmas radarrendszerek.



Az ukrán elnökkel tartott csütörtöki telefonos megbeszélésen Boris Johnson hangsúlyozta egy robusztus, független nemzetközi bírósági eljárás elindításának fontosságát is, annak érdekében, hogy az Ukrajnában elkövetett atrocitások felelősei az igazságszolgáltatás elé kerüljenek.



A brit miniszterelnök további brit segítséget ajánlott Zelenszkijnek a háborús bűncselekmények bizonyítékainak összegyűjtéséhez.



Dominic Raab brit igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes nemrégiben egymillió font értékű új brit finanszírozást jelentett be a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) számára, emellett felajánlotta, hogy a Scotland Yard háborús bűncselekmények kivizsgálására szakosodott ügyosztálya és a brit fegyveres erők hírszerzési anyagok összegyűjtésében jártas szakértői segítséget nyújtanak a bírói testületnek.