Riadót fúj a Covid-vakcinák miatt egy vezető német professzor

Harald Matthes, a berlini Charite Egyetemi Kórház professzora kedden közölte, hogy negyvenszer több "súlyos mellékhatást" regisztrált a Covid-19 oltásokból, mint amennyit hivatalos német források elismertek. Miközben Matthes felszólította az orvosokat, hogy álljanak ki az állítólagos károsultak mellett, az amerikai gyógyszeripari óriás Pfizer közzétette az adatok egy részletét, amelyek nyilvánvalóan azt mutatják, hogy az oltás sokkal kevésbé hatékony, mint ahogyan azt állították.



Matthes egy éven át készítette a "Covid-19 oltóanyagok biztonsági profilja" című tanulmányt, és 40 ezer beoltott ember felmérése után azt tapasztalta, hogy minden 125-ből egy "súlyos mellékhatásokkal" küzdött - jelentette kedden a német MDR televíziós csatorna.



"A szám nem meglepő" - magyarázta Matthes. "Megfelel annak, amit más országokból, például Svédországból, Izraelből vagy Kanadából ismerünk. Egyébként már az oltóanyagok gyártói is hasonló értékeket állapítottak meg tanulmányaikban".



Matthes azonban azt állította, hogy ez a kockázati profil negyvenszer magasabb, mint amit a Paul Ehrlich Intézet (PEI), az ország oltóanyagainak bevezetéséért felelős egészségügyi minisztériumi ügynökség állapított meg. A PEI jelenleg azt állítja, hogy 1000 beadott vakcinaadagból mindössze 0,2 esetben fordulnak elő súlyos reakciók.



A Matthes csapata által regisztrált hatások között szerepelnek izom- és ízületi fájdalmak, szívgyulladás, az immunrendszer működési zavarai és neurológiai rendellenességek. A Németországban eddig beadott 179 millió vakcinaadaggal kapcsolatban Matthes azt állította, hogy akár "félmillió súlyos mellékhatásokkal járó eset is lehet".

A kutató, akinek kórházát a legjobbnak tartják Németországban, és aki Angela Merkel volt kancellárt is kezelte, azt mondta, hogy az orvosoknak lépniük kell, és "nyíltan, kongresszusokon és a nyilvánosság előtt kell beszélniük az ilyen mellékhatások gyakoriságáról anélkül, hogy oltásellenesnek tartanák őket".



Az Egyesült Államokban kedden az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) 90 ezer oldalnyi dokumentumot adott ki a Pfizer oltóanyaggyártó cégtől a Covid-19 oltás biztonságosságával és hatékonyságával kapcsolatban. A dokumentumdömping előzetes elemzése arra utal, hogy a gyógyszeripari óriáscég saját vizsgálatai során a 29 914 mellékhatást elszenvedő emberből 1223 halt meg az oltást követően, és hogy az oltás kevesebb mint egy százalékkal csökkentette a Covid-19 okozta halálozás abszolút kockázatát, amire már a The Lancet orvosi folyóiratban megjelent kutatás is rávilágított.