Lehullt a lepel Kijev szelleméről

A legendás "Kijev szelleme" vadászrepülő ász, aki állítólag több orosz repülőgépet is lelőtt Ukrajna felett, nem több, mint egy legenda - ismerte el az ukrán légierő egy közleményben, tiszta vizet öntve a pohárba még azután is, hogy a médiaorgánumok ragaszkodtak ahhoz, hogy azonosították a kitalált pilótát.



A tisztázásra mindössze egy nappal azután került sor, hogy a Times of London meg nem nevezett "ukrán forrásokra" hivatkozva azt állította, hogy a "szellemet" Sztepan Tarabalka őrnagyként azonosították. Míg az újság arról számolt be, hogy a múlt hónapban harc közben halt meg, a hadsereg már március 23-án nyilvános közleményben ismerte el az őrnagy halálát, és nem szólt semmit a "kijevi szellemnek" tulajdonított rendkívüli hőstettekről.



Maga az ukrán kormány is hozzájárult a mitikus vadászpilóta hitelességének növeléséhez, februárban megosztva egy tweetet, amelyben azzal dicsekedett, hogy a "Szellem" uralja a fővárosuk és az országuk feletti eget, és máris rémálommá vált a betörő orosz repülőgépek számára.



A posztot kísérő videó szerint a pilóta 10 repülőgépet lőtt le - ebből hatot a moszkvai katonai művelet első 30 órájában. Hozzátették azonban, hogy a pilóta személyazonossága "még mindig ismeretlen".



A jelek, hogy valami nem stimmelhet a "kijevi szellem" történetével, azt követően merültek fel, hogy az ukrán védelmi minisztérium megosztotta azokat a felvételeket, amelyek állítólag egy orosz repülőgéppel folytatott viadalt mutattak, és amelyeket sok közösségi média felhasználó a "szellemet" akcióban lévőnek állított be. Később azonban kiderült, hogy a videoklip nem hiteles, hanem egy videojáték harci szimulátorából származó felvételeket mutat. Ugyanezzel a játékkal más, hamisan valós ukrajnai harcoknak feltüntetett videókat is készítettek.



Az ukrán légierő parancsnoksága a hétvégén a közösségi médiában felszólította a felhasználókat, hogy "ne töltsék meg az infoszférát hamisítványokkal", és "az információk terjesztése előtt ellenőrizzék az információk forrásait", cáfolva ezzel számos, az interneten terjedő pletykát.



"Ukrajna hőse, Sztepan Tarabalka NEM a 'Kijev szelleme', és NEM csapott le 40 repülőgépre" - írta a légierő, hozzátéve, hogy "A Kijev szelleme egy szuperhős-legenda, amelynek karakterét ukránok alkották meg!".



A hadsereg a továbbiakban kifejtette, hogy a "Kijev szelleme" becenév csupán egy "kollektív kép", amely a 40. taktikai repülési dandár pilótáit jelképezi, akik "védik a főváros egét", és "hirtelen megjelennek ott, ahol nem számítanak rájuk".

A légierő közleményében más, a közelmúltban megjelent állításokat és pletykákat is visszautasított, kitartva amellett, hogy a helyi pilótákat nem képzik ki külföldön amerikai gyártmányú F-16-osok vezetésére, és hogy "amerikai bombázók sem repülnek Ukrajna felett".

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so - this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I