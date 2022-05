Állatok

Róka ölt meg huszonöt flamingót egy washingtoni állatkertben

Vadon élő róka hatolt be a washingtoni állatkert egyik madárházába, és megölt huszonöt amerikai flamingót és egy nyílfarkú récét.



Az állatkert keddi tájékoztatása szerint három flamingó megsérült, őket állatkórházba vitték.



Az állatok tetemeit hétfőn reggel fedezték fel a dolgozók a legutóbb vasárnap délután ellenőrzött madárházban, és egy rókát is láttak a madárkifutó területén, de "a feltételezett elkövető" kereket oldott.



Egy új rést is felfedeztek a madárkifutó fémkerítésén, a dolgozók ezért csapdákat és infravörös érzékelővel ellátott kamerákat állítottak fel a területen, hogy élve foghassák el a környéken ólálkodó ragadozókat.