Románia

RMDSZ-elnök: fontos, hogy erős közösségként lássa a román állam a romániai magyarságot

Ha erős, életképes közösségnek látja a román állam a romániai magyarokat, másképp viszonyul hozzájuk, ezért fontos, hogy minél többen vegyenek részt a romániai népszámláláson és vallják magukat magyarnak - mondta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az M1 aktuális csatornán hétfőn.



A politikus közölte: mindenkit arra biztatnak, hogy éljen a népszámlálási kérdőív online kitöltésének lehetőségével, erre május 16-áig van lehetőség.



Azt mondta, tíz évvel ezelőtt 1 millió 260 ezren vallották magukat magyarnak, ez "irányadó szám", most ki fog derülni, hányan vannak, ami meghatározza a következő tíz év etnikumhoz köthető közpolitikai kérdéseit, a nyelvhasználatot, az anyanyelvi oktatást vagy az állami támogatás mértékét.



A legfontosabb szempont, hogy "erős közösségként lásson bennünket a román állam és erős közösségként lássuk mi magunkat" - jegyezte meg.



Vannak az önkormányzatok mellett szakemberek, akik segítenek a hozzájuk fordulóknak kitölteni a kérdőívet, de az egyházak és az RMDSZ is segít - mondta a politikus. Felhívta a figyelmet arra: fontos, hogy minden kérdésre válaszoljanak, mert a kérdőív utolsó részében vannak az etnikai, vallási identitásra vonatkozó kérdések.



Az RMDSZ elnöke azt kérte, mindenki vallja magát magyarnak, és jelezte, a kérdőíven "alkategóriaként" lehetőség van annak megvallására is, hogy valaki székely, partiumi, kalotaszegi, vagy például széki.



Amikor a román államhoz való viszonyukat határozzák meg, magyar közösségként kell megmutatni magukat - tette hozzá.



Kelemen Hunor szerint ugyan minden településre figyelnek, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet, de most a városban élőkre kell koncentrálniuk. A kisebb településeken várhatóan elérik, hogy az ott élő magyarok 45-50 százalék online töltse ki a kérdőívet, és ezeken a kisebb településeken a kérdezőbiztosok majd a személyes megkeresés időszakában könnyebben elérik az embereket.



De - jegyezte meg - a nagyvárosokban előfordulhat, hogy a kérdezőbiztos nem jut el mindenkihez, aki nem töltötte ki online a kérdőívet.



A politikus vendége volt a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is, ahol szintén arról beszélt, nagyon fontos, hogy mindenki kitöltse a népszámlálási kérdőívet. Indoklásként azt is megemlítette, hogy annak az adatait, aki nem tölti ki az ívet online, és nem érik el a kérdezőbiztosok sem, majd "beemelik" más adatbázisokból, de azok nem tartalmazzák az etnikumra vonatkozó adatot.



Elmondta: tíz éve, az utolsó népszámláláskor a romániai lakosság 91-92 százalékát számolták meg, a többi lakos adatait "beemelték", etnikai identitás nélkül, és akkor így jött ki az 1 millió 260 ezer magyar. Jelezte: jelenleg 30-35 százalékos a részvétel, ezt az online kitöltés végére szeretnék 45 százalékra emelni.