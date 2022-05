Diplomácia

Németország bepereli Olaszországot a második világháborús egyéni kártérítési ügyek engedélyezése miatt

Németország bepereli Olaszországot az ENSZ Nemzetközi Bíróságán (IJC), amiért továbbra is lehetővé teszi a második világháborús német háborús bűnök áldozatainak, hogy jóvátételt követeljenek bíróságon - jelentette a hétvégén a német sajtó.



A lépés közvetlen kiváltó oka az, hogy egy olasz bíróság náci háborús bűncselekmények miatt járó kártérítés forrásának előteremtésére május 25-ig elrendelheti olyan római ingatlanok árverezését, amelyekben német intézmények működnek. Köztük van a Goethe Intézet olaszországi központja, az 1829-ben éppen Rómában alapított német régészeti intézet (DAI) és az 1888-ban ugyancsak Rómában alapított német történeti intézet (DHI).



Ennek megakadályozására Németország ideiglenes jogvédelmet kért az IJC-n.



Az ügy háttere az IJC egyik, 2012-ben született döntése, amelynek értelmében Németország eleget tett a náci rezsim idején Olaszországban elkövetett bűncselekmények miatti jóvátételi kötelezettségének, ezért az államokat megillető mentesség - szuverén immunitás - elve alapján érvénytelenek az ilyen ügyekben magánszemélyek javára, Németország terhére hozott ítéletek.



Az olasz alkotmánybíróság azonban 2014-ben kimondta, hogy háborús vagy emberiesség elleni bűncselekmények esetében nem alkalmazható az állami mentesség elve, vagyis a náci diktatúra áldozatai vagy hozzátartozóik továbbra is perelhetik Németországot kártérítésért, az ilyen pereket kizáró szabályozás pedig alkotmányellenes.



Időközben nagyjából 25 ilyen eljárás indult olaszországi bíróságokon.



A ZDF német országos köztelevízió az összeállításában kiemelte, hogy a náci rezsim külföldi áldozatainak a második világháború után sokáig kellett várniuk a jóvátételt rendező politikai megállapodásra. Az első, úgynevezett globális megállapodásokat 1959 és 1964 között kötötte az akkori Nyugat-Németország európai partnerekkel. Olaszországgal a megegyezést 1961-ben írták alá. Az 1963-ban életbe lépett egyezmény alapján 40 millió márka jár azoknak az olaszországi áldozatoknak - haláluk esetén a hozzátartozóiknak - , akiket "faji, hitbeli vagy ideológiai okokból" üldözött a nemzetiszocialista rendszer, és akik "szabadságukban vagy egészségükben kárt szenvedtek".



A ZDF műsorában rámutattak arra is, hogy a német hadsereg (Wehrmacht) és a náci párt fegyveres szervezete (SS) "sok embert gyilkolt meg a második világháborúban Olaszországban".