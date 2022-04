Ausztrália

Kenguru támadt egy 69 éves nőre, súlyos sérülésekkel került kórházba

Kengurutámadás miatt került kórházba egy golfozó pénteken Ausztráliában.



A 69 éves nő az ausztrál Aranypart egyik golfklubjában játszott, amikor egy kenguru minden ok nélkül oldalról rátámadt, a földre lökte, megrugdosta és megtaposta - közölte a queenslandi mentőszolgálat.



A játékos komoly sérüléseket szenvedett szerte a testén. Kórházba szállították, állapota stabil.



A nő az állkapcsán szenvedte el a legsúlyosabb sérülést, de tele van sebekkel és zúzódásokkal az egész arca, a karjai és a lábai is - mondta a mentők szóvivője.



Ausztráliában mintegy 50 millió kenguru van, és gyakran előfordul, hogy golfpályákra is bemennek.