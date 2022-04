Ukrajnai háború

Kigyulladt egy lőszerraktár az orosz Belgorod megyében

Egy lőszerraktár kigyulladásáról számolt be az Ukrajnával határos oroszországi Belgorod megyében lévő Sztaraja Nyelidovka faluból szerda hajnali Telegram-bejegyzésében Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója szerdán.



Gladkov szerint lakóépületekben nem keletkezett kár, civil áldozatok nem voltak. A kormányzó később azt közölte, hogy a lőszerraktárban keletkezett nyílt tüzet eloltották.



Az Interfax hírügynökség az írta, hogy ezt megelőzően, helyi idő szerint hajnali háromkor robbanás hallatszott Belgorod város központjából, majd fél óra múlva újabb három.



Alekszandr Guszev, Voronyezs megye kormányzója ugyancsak a Telegramon arról számolt be, hogy a régió azonos nevű székhelyének közelében az orosz légvédelem megsemmisített egy ukrán felderítő drónt.



Belgorod megye határ menti falvait az Ukrajna elleni orosz háború kezdete, február 24. óta többször is lőtték ukrán részről. Az Interfax összesítése szerint április 1-jén egy légicsapás következtében tűz ütött ki egy belgorodi olajtárolóban. Április 12-én vasúti síneket rongáltak meg az ukrajnai Harkiv megyével határos sebekini járásban. Április 14-én Zsuravljovka egyik lakosát repeszek sebesítették meg. A faluban és Nyehotyejevkában rendkívüli állapotot vezettek be. Április 24-én egy Ukrajnából kilőtt gránát robbant fel egy mezőn Otradnoje közelében. Április 25-én Ukrajnából ismét lőtték Nyehotyejevkáz és Zsuravljovkát. Egy férfi a karján, egy nő pedig a nyakán sebesült meg.



Alekszandr Basztrkin, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) vezetője utasítást adott a Belgorod megyei településeket ért minden belövés kivizsgálására.

A Weapons Depot is on fire as a result of Explosions in the Western Russian city of Belgorod, Russian Air Defenses were reported to have been Active over the City earlier. @spook_info pic.twitter.com/OIBcBmRqEZ — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2022

"According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka" - Governor of Russia's Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

📷https://t.co/8ug5cgreIVhttps://t.co/39kvsua6An pic.twitter.com/YYwtsm6sS2 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 27, 2022