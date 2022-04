Rendfenntartás

Hollandiában megnőtt a rendőrök elleni erőszakos fellépések száma

A holland rendőrség legfrissebb statisztikái szerint az országban tavaly megemelkedett a rendfenntartó szervekkel szembeni erőszakos cselekmények száma, főként a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések elleni tüntetések miatt.



Az NLTimes hírportál kedden azt írta, hogy a hivatalos személy elleni gyilkossági kísérletről szóló bejelentések száma 2021-ben több mint kétszeresére nőtt Hollandiában, a hatóságok 15 esetről számoltak be. Múlt évben 108 esetet jegyeztek be rendőrök elleni gázolási kísérletről, míg 2020-ban csak 50-et. A letartóztatások során az erőszakos ellenszegülések száma 2433-ról mintegy 2700-ra nőtt.



A rendőrség szerint a járványügyi intézkedések elleni tüntetések jó alkalmat szolgáltattak azok számára, akik kifejezetten azért vettek részt a demonstrációkon, hogy erőszakosan lépjenek fel a rendfenntartó hatóságokkal szemben.



A DutchNews hírportál arról számolt be, hogy megnőtt a családon belüli erőszakos esetekben beavatkozó rendőrök elleni agresszív cselekmények száma is.



Peije de Meij rendőrségi szóvivő a hírportálnak elmondta: a hatóságok aggódnak a hivatalos személyek elleni növekvő agresszió miatt.



"Vannak bizonyos társadalmi csoportok, akik már nem fogadják el a hivatalos személyek tekintélyét. Fontos lenne, hogy a politikusok felhívják arra a figyelmet, hogy a rendőrök elleni erőszak elfogadhatatlan" - jelentette ki.